Masters 1000 Madrid: Arnaldi super, si impone su Tiafoe e vola ai quarti di finale (Video della partita)

Stupenda vittoria di Matte Arnaldi che domina in due set, 6-3 7-5, Frances Tiafoe ed approda ai quarti di finale dove affronterà il vincente dell’incontra tra Jack Draper e Tommy Paul.

Ancora un successo contro un avversario complicato contro il quale aveva perso l’unico precedente in cinque set a Wimbledon. Arnaldi oggi è stato tatticamente perfetto, dimostrando il suo valore, e giocando un tennis intelligente che ha domato i colpi violenti di Tiafoe. Matteo ha dimostrato di essere un giocatore che sa perfettamente come giocare su terra battuta, che costruisce il punto con pazienza giocando sulle diagonali, alternando un back ad una palla arrotata ed accelerando con il rovescio che si è rivelato il colpo killer della giornata. L’avversario Frances Tiafoe, classe 1998, attuale numero 17 del ranking, ma ex n.10 nel 2023, è figlio di due emigrati della Sierra Leone, ha vinto tre tornei in carriera su tre superfici diverse, cemento a Delray Beach nel 2018, terra a Houston nel 2023 ed erba a Stoccarda sempre nel 2023. Giocatore eclettico che ama colpire forte la palla. Poca tattica e tante botte piatte. Se la giornata è quella buona diventa ingiocabile, ma se qualcosa va storto ha dei problemi a cambiare tattica e va difficoltà nel controllare le variazioni di gioco. Nel 2025 ha un parziale di 10 vinte e 9 perse, e vanta come miglior risultato la finale di Houston (terra) persa contro il connazionale Brooksby.

Oggi Arnaldi è stato molto presente in campo ed intelligente nel modo di giocare. Ha tenuto lo scambio, variato le rotazioni, per non permettere all’avversario che ama colpire forte di appoggiarsi sui colpi. Matteo ha cercato di muovere Tiafoe che quando deve colpire in corsa ha delle evidenti difficoltà. Un primo set in controllo, dove il ligure, con pazienza ha dominato da fondo, variando con il back, la palla arrotata, il rovescio in diagonale, aspettando puntualmente l’errore di Tiafoe, che quando non trova ritmo perde i riferimenti del gioco. Un primo set chiuso in controllo per sei giochi a tre.

Più equilibrata la seconda frazione con Tiafoe che ritrova il servizio ed il primo ad avere palle break, due sul due a uno, che Arnaldi annulla una con la prima, l’altra con un ace. Matteo subisce la pressione dello statunitense, che lo attacca sulla seconda di servizio, ancora troppo tenera ed aggredibile. Nonostante le difficoltà, almeno tre giochi di servizio iniziati ad handicap sotto 0-30 è Arnaldi il primo a fare il break e serve per il set sul 5-4. Purtroppo il servizio lo abbandona. Gioca quattro seconde sulle quali Tiafoe risponde in modo aggressivo. Contro break che non smonta Matteo. Il ligure ritrova il suo tennis brillante, toglie di nuovo il servizio all’americano recupera da un nuovo zero trenta, e chiude costringendo Tiafoe all’ennesimo errore.

“Partita molto complicata, con lui sono sempre state delle battaglie Avevo al quinto a Wimbledon, e sono contento di come ho giocato. Nel secondo set sono io ad aver subito la pressione tante volte sotto 0-30, per fortuna che dopo il break subito ho ritrovato il mio tennis.” dichiara Matteo a caldo “Sto giocando bene sono contento. Ho giocato con Tommy a Tokyo, ma ero infortunato, con Jack non ho mai giocato.”

Un successo che lo proietta in prospettiva nei primi trenta del ranking, ma i quarti di finale aspettano ed il sogno non è ancora finito.

La cronaca

1. set. Al servizio Arnaldi che mette tre prime e chiude il gioco lasciando solo quindici 1-0. Tiafoe alla battuta. L’americano inizia con quattro prime vincenti. Nessuno scambio, gioco a zero 1-1. Due errori di Arnaldi, uno con il punto già fatto 0-30. Entra la prima 15-30. Finalmente si scambia, Arnaldi gioca profondo 30 pari. Servizio e dritto 40-30. Dritto lungo di Arnaldi. Parità. Cerca il vincente Tiafoe sulla seconda, rovescio in corridoio vantaggio Italia. Bravo e attento Matteo con la contro smorzata 2-1. Questa volta Matteo riesce a rispondere al servizio, ma gioca corto 40-15. Dritto fuori dell’americano 40-15. Ancora una prima 2-2. Perfetta uscita dal servizio di Arnaldi. Dritto vincente 15-0. Esce il dritto di Matteo 15 pari. Prima al centro vincente 30-15. Ace 40-15. Il nastro porta fuori il dritto incrociato del ligure 40-30. Scambio duro, Arnaldi tiene il ritmo, Tiafoe mette il dritto in rete 3-2. Manovra lo scambio Arnaldi che chiude con rovescio lungolinea 0-15. Cerca la chiusura di dritto l’americano che mette fuori 0-30. Ace 15-30. Palla corta di Matteo, Tiafoe sbaglia in corridoio 15-40, due palle break. Ace, 30-40. Errore gratuito di Tiafoe. Break 2-4. Inizia bene Matteo 15-0. Si scambia sulla diagonale del rovescio, sbaglia Tiafoe 30-0. Rovescio vincente di Arnaldi 40-0. A rete l’attacco in back del ligure 40-15. Bellissima difesa di Arnaldi che chiude con una smorzata perfetta. Break confermato 5-2. Tiafoe serve per restare nel match. Ottima prima 15-0. Esce in ritardo dal servizio 15 pari. Ace 30-15. Risponde corto Arnaldi 40-15. Si apre il campo con la prima Tiafoe 3-5. Arnaldi per chiudere il set. Gioca corto Arnaldi, Tiafoe affonda il dritto 0-15. Non entra la prima ad Arnaldi, Tiafoe aggredisce in risposta 0-30. Rovescio in rete di Tiafoe che forza inutilmente15-30. Ottimo passante dell’americano 15-40 due palle break. Lascia andare il braccio Arnaldi, rovescio incrociato vincente 30-40. Prima vincente al centro. Parità. Ancora una prima, Matteo smash perfetto, primo set-point. Sbaglia il recupero sulla palla corta di Tiafoe, parità. Seconda troppo tenera, Tiafoe risponde aggressivo, palla break. Palla corta e passante, Arnaldi annulla la palla break. Attacca in controtempo Matteo, ottima volée, seconda palla set. Entra la prima, risponde fuori Tiafoe. Primo set Arnaldi 6-3 in trentanove minuti.

2. set. Inizia picchiando a mille Tiafoe che piazza un dritto vincente 15-0. Risponde con un rovescio lungolinea vincente Matteo. Prima al centro 30-15. Si difende alla perfezione Arnaldi, smash difficile da fondo per Tiafoe, dritto vincente per il ligure 30 pari. Sbaglia per primo con il rovescio Arnaldi 40-30. Ace, Tiafoe tiene il turno di servizio 1-0. Prima vincente per Matteo 15-0. Scambio al volo, lo vince Arnaldi 30-0. Esita con il rovescio Arnaldi 30-15. La fortuna aiuta Tiafoe 30 pari. Si salva con la prima Matteo 40-30. Si ferma sul nastro il dritto di Matteo. Parità. Costruisce il punto Arnaldi facendo muovere Tiafoe e poi chiude con lo smash. Vantaggio Italia Dritto fuori di Tiafoe 1-1. Entra la prima all’americano 30-0. Tutto facile per il nativo del Maryland, gioco a zero 2-1. Risposta profonda al centro di Tiafoe, Arnaldi è in ritardo 0-15. Sbaglia per primo Matteo con il dritto 0-30. Rimedia con un rovescio incrociato l’azzurro 15-30. Dritto vincente da sottorete di Arnaldi 30 pari. Va fuorigiri Matteo 30-40. Palla break. Prima vincente. Parità. Male nel recuperare una smorzata Arnaldi. Palla break. Ace. Parità. Scambio durissimo, varia con una palla alta Arnaldi, Tiafoe mette fuori. Vantaggio. Rovescio incrociato che costringe l’americano all’errore. A fatica tiene il gioco di battuta Arnaldi 2-2. E’ salito di livello Tiafoe che tiene lo scambio ed è meno falloso 15-0. Bene in risposta Matteo 15 pari. Prima vincente 30-15. Dritto lungolinea vincente di Arnaldi 30 pari. Prima e smash per l’americano 40-30. Ancora una prima 3-2. Mette la prima Matteo 15-0. Ace 30-0. Servizio e dritto 40-0. Ancora un vincente di rovescio, gioco a zero 3-3. Bella smorzata dell’americano 15-0. S’impappina nella discesa a rete Tiafoe 15 pari. Spinge forte nello scambio Tiafoe che da fermo sfonda con il dritto. 30-15. Risposta vincente di Arnaldi 30 pari. Arnaldi fa il punto con il dritto a sventaglio 30-40 palla break. Chirurgico, Arnaldi si apre il campo con il rovescio incrociato, smuove Tiafoe che sbaglia il dritto in corsa. Break 3-4. Arnaldi per confermare il break. Doppio fallo il primo della partita 0-15. Costruisce il punto con intelligenza Matteo 15 pari. Domina lo scambio Arnaldi 30-15. Forza il dritto fuori Tiafoe 40-15. Scambio sul dritto, Matteo sbaglia il dritto 40-30. Tiafoe non riesce a gestire la palla arrotata dell’azzurro. Break confermato 5-3. Tiafoe al servizio per restare nel match. Prende il comando dello scambio l’americano 15-0. Brutta risposta di Arnaldi 30-0. Servizio e dritto per l’ex numero dieci del mondo 40-0. Ace 4-5. Arnaldi al servizio per il match. Fucilata di risposta di Tiafoe 0-15. Attacca sulla seconda l’americano 0-30. A rete Tiafoe, mette a segno il passante Arnaldi 15-30. Sbaglia da due passi della rete Matte 15-40. Due palle break. Ace. Ne resta ancora una. Seconda debole, Tiafoe attacca e fa il break per la prima volta nel match 5-5. Bene Arnaldi 0-15. Rovescio in rete di Tiafoe che aspetta troppo il palleggio 0-30. Non tiene lo scambio l’americano 0-40, tre palle break. Prima al centro vincente 15-40. Scambio di fino perde la pazienza Tiafoe, dritto fuori, break 5-6. Arnaldi serve di nuovo per il match. Sbaglia il back di rovescio Arnaldi 0-15. Esita nello scambio Matteo che mette il dritto in rete 0-30. Ace 15-30. Servizio vincente 30 pari. Servizio e dritto. Match point. Chiude a rete Matteo 6-3 7-5.

Enrico Milani

ATP Madrid Frances Tiafoe [16] Frances Tiafoe [16] 3 5 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 7 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 ace 40-30 5-6 → 5-7 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 4-5 → 5-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 M. Arnaldi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 3-2 → 3-3 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-1 → 2-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 2-5 → 3-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 2-3 → 2-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1