Challenger 75 Concepción: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

Challenger 75 Concepción – Tabellone Principale – terra

(WC) (1) Thiago Monteiro vs Guido Ivan Justo

(WC) Nicolas Villalon vs Renzo Olivo

Hernan Casanova vs Juan Pablo Varillas

Qualifier vs (6) Adolfo Daniel Vallejo

(3) Roman Andres Burruchaga vs Juan Bautista Torres

Qualifier vs Qualifier

Matias Soto vs Petr Nesterov

Qualifier vs (5) Facundo Mena

(8) Emilio Nava vs Daniel Dutra da Silva

Gonzalo Bueno vs (WC) Diego Dedura-Palomero

Enzo Couacaud vs Qualifier

Joao Lucas Reis Da Silva vs (4) Tomas Barrios Vera

(7) Andrea Collarini vs Qualifier

(Alt) Gonzalo Villanueva vs Genaro Alberto Olivieri

Alvaro Guillen Meza vs Matheus Pucinelli De Almeida

Remy Bertola vs (2) Daniel Elahi Galan

Challenger 75 Concepción . Tabellone Qualificazione – terra

(1) Pedro Boscardin Dias vs Daniel Antonio Nunez

(WC) Benjamin Torrealba vs (9) Franco Ribero

(Alt) (2) Valerio Aboian vs (WC) Milledge Cossu

Seita Watanabe vs (12) Paulo Andre Saraiva Dos Santos

(3) Jose Pereira vs (WC) Alejandro Bancalari

(PR) Arklon Huertas Del Pino Cordova vs (8) Kosuke Ogura

(4) Felix Corwin vs Nicolas Kicker

Wilson Leite vs (11) Bautista Vilicich

(5) Leonardo Aboian vs Conner Huertas del Pino

Ignacio Antonio Becerra Otarola vs (7) Yuki Mochizuki

(6) Vladyslav Orlov vs (WC) Bautista De La Pena

Lautaro Agustin Falabella vs (10) Ignacio Monzon

CANCHA CENTRAL – ore 14:00

