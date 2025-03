Camila Giorgi ha deciso di vivere in Argentina: “Era il mio sogno” (Video)

Camila Giorgi è riapparsa nei radar del tennis attraverso alcuni video e interviste realizzate a Buenos Aires in occasione dell’ATP 250 disputato lo scorso febbraio. Adesso arriva la conferma che l’ex tennista italiana ha scelto di vivere in Argentina, dopo alcuni mesi di permanenza del paese e la conferma di quanto le piace lo stile di vita in Sudamerica. Camila è stata intervista da Vanesa Valenti per il canale social di La Nacion, con una clip video (che riportiamo) diffusa con le sue parole.

“Mi ha convinto soprattutto la cultura, il modo di essere” commenta Giorgi, “gli argentini sono totalmente diversi, più aperti e accoglienti. Ero venuta qua moltissimi anni fa, e avevo detto a mio papà che un giorno mi sarebbe piaciuto viaggiare di nuovo e trasferirmi. Questo sogno si è realizzato”.

Camila è arrivata in Argentina per un periodo di vacanza, senza la certezza di volersi stabilire, fino alla decisione di volerlo fare, e volerlo fare subito. “L’ho deciso circa cinque mesi fa. Stavo facendo vari viaggi, e alla fine ho scelto di restare qua”.

Ecco cosa ha fatto innamorare Camila dell’Argentina, oltre al carattere delle persone: “Il cibo e questo è un gran problema (sorride), Mi piace tutto. Ho molte amiche qua, In pochissimo tempo, andando in palestra, ho fatto tante amicizie. Ho anche un gruppo di amici con i quali gioco a pallone. Qua c’è sempre un sacco di attività di fare, tutte decise all’ultimo momento. Non ero per niente abituata a queste cose, e all’improvviso trovo mille cose da fare e ho la settimana piena. Questo mi piace, e sono davvero felice”.



Mario Cecchi