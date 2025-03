Nel solco di Del Potro: Fonseca vince a Phoenix e sale al n.60 del ranking (Video)

Joao Fonseca ha aggiunto un altro traguardo alla sua ascesa. Il diciottenne ha vinto l’Arizona Tennis Classic, diventando il secondo più giovane giocatore sudamericano – dietro solo a Juan Martin del Potro – a conquistare tre titoli nel circuito ATP Challenger Tour.

Fonseca ha sconfitto Alexander Bublik 7-6(5), 7-6(0) in una finale entusiasmante che ha mostrato colpi spettacolari da parte di entrambi i giocatori al Phoenix Country Club. Il brasiliano ha servito per il primo set sul 5-4 e nuovamente sul 6-5, ma è stato costretto al tie-break, durante il quale ha aumentato la percentuale di prime di servizio per guadagnare vantaggio.

Fonseca e Bublik hanno dato vita a uno spettacolo di tennis aggressivo, lottando per la posizione in campo e cercando vincenti davanti a un pubblico che ha riempito gli spalti. Il teenager ha avuto due match point in risposta sul 5-4 nel secondo set, ma Bublik li ha annullati entrambi con potenti ace. Il kazako ha salvato anche il terzo match point di Fonseca sul 6-5, ancora con un ace, ma il brasiliano ha reagito prontamente dominando il tie-break del secondo set per assicurarsi la vittoria dopo un’ora e 43 minuti.

“È il mio terzo titolo Challenger, quindi sono super felice di questo”, ha dichiarato Fonseca. “Questo era davvero importante per me dopo la sconfitta contro Draper la scorsa settimana. Aver fatto un buon percorso in questo Challenger 175, che per il ranking dei giocatori potrebbe facilmente essere come un ATP 250. È stato super, super difficile.”

Fonseca entra in un club esclusivo insieme a Del Potro e Guillermo Coria come unici giocatori nati in Sudamerica a vincere tre titoli Challenger prima dei 19 anni. È anche tra i pochissimi ad essere il quinto più giovane giocatore a vincere più titoli Challenger in una singola stagione dal 2018, alle spalle solo di Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime e Holger Rune.

La classifica dei giocatori sudamericani che hanno vinto tre titoli Challenger prima dei 19 anni vede:

– Juan Martin del Potro: 17 anni e 10 mesi

– Joao Fonseca: 18 anni e 6 mesi

– Guillermo Coria: 18 anni e 10 mesi

Fonseca salirà al suo best ranking, raggiungendo la posizione numero 60 del ranking. Nel suo percorso verso il titolo di Phoenix, la stella NextGenATP ha eliminato quattro giocatori della Top 100, compreso l’ex numero 4 del mondo Kei Nishikori in semifinale. Fonseca è arrivato in Arizona dopo un’uscita al secondo turno a Indian Wells, dove è stato sconfitto dal futuro campione Jack Draper. Il bilancio stagionale del brasiliano è impressionante: 20 vittorie e 4 sconfitte in tutte le competizioni.

Campione delle Next Gen ATP Finals 2024, il teenager ha aperto l’anno con un titolo al Challenger di Canberra, appena due settimane dopo il trionfo a Jeddah. Fonseca ha ottenuto il suo primo titolo a livello ATP il mese scorso al torneo ATP 250 sulla terra battuta di Buenos Aires. È il primo giocatore a vincere un trofeo ATP 250, un Challenger 175 e un Challenger 125 nella stessa stagione.





Francesco Paolo Villarico