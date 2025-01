Australian Open: fantastica Keys! Batte la favorita Sabalenka, è il primo Slam in carriera (Video della partita)

Grandissima Madison Keys che batte in tre set, 6-1 2-6 7-5 lo score (2h02), la numero del mondo Aryna Sabalenka e vince il suo primo Slam in carriera.

Una grande partita quella dell’americana giocata con maturità e consapevolezza. Madison non ha mai abbandonato il suo piano tattico, quello di giocare sul dritto della Sabalenka ed accelerare quando possibile. Vinta facilmente la prima frazione approfittando di una partenza nervosa della bielorussa, Madison ha tirato il fiato nel secondo set, subendo il ritorno della Sabalenka, aggressiva ed in fiducia nel servizio. Decisivo il terzo set che procede in equilibrio fino al dodicesimo gioco. Nessuna palla break fino allora, servizi tenuti con sicurezza da entrambe le giocatrici. Sempre avanti nel punteggio la Keys, che aveva iniziato a servire per prima, è andata a prendersi la vittoria attaccando in risposta la numero del mondo. Un dritto vincente a sventaglio chiude la finale. Madison Keys conquista il primo Slam della carriera.

Figlia di una coppia di avvocati, Madison classe 1995 ha iniziato a giocare a tennis perché mentre guardava il torneo di Wimbledon in tv fu affascinata dal vestito indossato da Venus Williams. Vestito in cambio della promessa di giocare a tennis, così iniziò la carriera della campionessa di Melbourne. Keys passa professionista nel febbraio 2009, il giorno del suo 14° compleanno e fa il suo debutto nel WTA Tour qualche mese dopo ai Ponte Vedra Beach Championships. Sconfigge la numero 81 del mondo, Alla Kudryavtseva, in due set e all’età di 14 anni e 48 giorni, diventa la settima giocatrice più giovane di sempre a vincere una partita a livello WTA Tour e la più giovane da Martina Hingis nel 1994. Attuale numero 14 del ranking raggiunge il suo best nel 2018 alla numero 7. HA vinto 9 titoli WTA e raggiunto nel 2017 la finale degli US Open che perde in modo doloroso (6-0 6-3 in un’ora) contro la connazionale Stephens.

Poi alterne vicende fino al salto di qualità di questo inizio anno. Di concerto con il coach-marito Bjorn Fratangelo (n.99 ATP nel 2016) cambia il movimento al servizio, passando dal platform (tenere i piedi fermi dopo il lancio di palla) al pinpoint (avvicinare il destro al sinistro). E poi un gesto quasi inedito per una tennista della sua età: cambiare racchetta. Secondo la Keys, il vecchio attrezzo non la aiutava nei giorni no, diventando di difficile utilizzo, così Fratangelo le ha messo in mano otto racchette. Le ha provate per cinque minuti ciascuna, ne ha selezionate tre fino ad arrivare al modello che sta impugnando in Australia. “Era necessario fare qualcosa perché la velocità è sempre più alta, avevo la sensazione di invecchiare mentre le altre mi sembrava che ringiovanissero. Dovevo cambiare per restare competitiva. Bjorn aveva ragione” Ed i fatti le hanno dato ragione. Vittoria contro la numero due del mondo in semifinale al tie-break del terzo ed oggi contro la numero 1, giocando un terzo set fantastico. Trent’anni non sono mai troppi, una campionessa è nata.

La cronaca

Primo set. Inizia con un doppio fallo la Sabalenka. Rimedia con un dritto vincente la bielorussa. Trenta pari. Si sente la tensione dell’inizio match. Secondo doppio fallo Sabalenka e palla break. Affonda il dritto la Keys. Break : 0-1.Ancora rigida la Sabalenka che deve sciogliere la tensione della finale. A segno con il dritto la Keys. Prima vincente 30-0. Rimedia la numero uno del mondo 30 pari. Bene a rete la Keys subito in partita : 2-0. Ancora contratta la Sabalenka che deve giocare la seconda su cui Madison sfonda con il dritto. Dritto a sventaglio dell’americana 15-30. Riesce a tenere il servizio la bielorussa 1-2. Ace per Madison che è entrata da subito in partita. Conferma il break la numero 19 del mondo 1-3. Fatica Sabalenka, sulle risposte veloci della Keys. Trenta pari. Terzo doppio fallo, palla per il doppio break. Errore sotto rete, break 1-4. Non riesce a trovare il ritmo giusto Sabalenka, troppo nervosa, cerca di forzare troppo e sbaglia. Palla corta della Keys che sta dominando il gioco. Non tiene in campo la risposta la bielorussa, ace e 1-5. Set compromesso per la numero del mondo. Volée in rete. Ancora un errore a rete della Sabalenka, set-point Keys. Aryna annulla con la prima. Gioco frammentato, con punti che si chiudono al secondo terzo scambio. Keys risponde con un vincente di dritto. Parità. Alla fine resta nel set Sabalenka 2-5. Palle nuove per la Keys che serve per il set. Due errori per Madison 15-30. Risponde bene Sabalenka, due palle break. Salva la prima con il rovescio. Rovescio fuori. Break. 3-5. Sabalenka serve per accorciare le distanze. Due errori di dritto 0-30. Esce bene dal servizio la bielorussa, trenta pari. Doppio fallo. Nuovo set-point per l’americana. Rovescio vincente. Terzo break e primo set per Madison Keys 6-3 in trentacinque minuti

Secondo set. Inizia Madison Keys che si trova di fronte una Sabalenka rinfrancata che cerca di ribaltare la partita. Palla break, ma Aryna la spreca sbagliando un facile passante. Seconda palla break. Keys annulla con il terzo ace dell’incontro. Splendido rovescio della giocatrice a stelle strisce che tiene il servizio 1-0. Tiene il servizio Sabalenka 1-1. Il nastro aiuta Aryna 0-30. Ace e dritto. Trenta pari. Sabalenka insiste sul rovescio della Keys. Palla break. Servizio vincente e parità. Sabalenka insiste sul rovescio. Seconda palla break. Ancora una prima di servizio. Parità. Risposta vincente su una seconda a 114 km/h. Palla break numero 3. Ancora una seconda. Break Sabalenka 1-2. Trova il passante Keys 0-30. Recupera con la prima la bielorussa. Break confermato 1-3. Palla corta della bielorussa, ancora due palle break per Sabalenka che chiude la prima con un passante. Prende il largo la numero uno del mondo 1-4. Sbaglia a rete Sabalenka 0-30. Affonda il rovescio l’americana, che guadagna due palle break. Servizio vincente per la prima, ace numero due. Parità. Dritto in corsa della Keys. Palla break numero tre. Palla corta della Sabalenka, parità. Allunga Sabalenka 1-5. Tiene il servizio la nativa dell’Illinois 2-5. Serve per il set la bielorussa. Sabalenka di nuovo a segno con la smorzata. Tre set point. Se ne va il primo con un dritto affossato in rete. Doppio fallo il quinto, ma il primo del set. Dritto lungo della Keys, secondo set ad Aryna Sabalenka 6-2.

Terzo set. Sesto ace per la Keys che tiene il servizio a zero. Bene anche Sabalenka, terzo ace per lei 1-1. Due seconde lente per la Keys, risponde aggressiva Sabalenka 0-30. Rimedia Madison che ritrova la prima 2-1. Bena al servizio Sabalenka. Game veloce 2-2. Serve bene Madison che cede solo un quindici: 3-2. Fantastico rovescio lungolinea della campionessa in carica. Gioco a zero 3-3. Due prime per Madison 30-0. Recupera Sabalenka 30 pari. Servizio e dritto per l’americana. Resta avanti la Keys 4-3. Ci si avvicina al money time. La pressione è sulla numero uno del mondo. Gioco a zero per Sabalenka 4-4. Keys al servizio. Palle nuove. Sta ritrovando il gioco aggressivo la testa di serie numero diciannove. Risposta fuori 5-4. Sabalenka serve per restare nel match. Va avanti Madison 0-15. Dritto fuori Keys 15 pari. Ogni punto pesa il doppio. Prima esterna della bielorussa 30-15. Rovescio vincente lungolinea. Senza ansia 40-15. Aggressiva in risposta la Keys 40-30. Prima vincente. Sabalenka c’è : 5-5. Esce il dritto dell’americana 0-15. Risposta out 15 pari. Seconda a 115 km/h chiude la numero uno del mondo 15-30. Prima vincente 30 pari. Spinge la seconda Madison 40-30. Dritto in contropiede 6-5. Sabalenka al servizio per guadagnarsi il tie-break. Stecca il dritto la bielorussa 0-15. Risposta vincente della Keys 0-30. Esce la risposta 15-30. Dritto in rete per Sabalenka. Due match-point Keys. Prima vincente per Sabalenka. Resta ancora una palla match. Dritto a sventaglio. Madison Keys vince il suo primo Slam 7-5.

Enrico Milani

(1) A. Sabalenka vs (19) M. Keys



GS Australian Open A. Sabalenka [1] A. Sabalenka [1] 3 6 5 M. Keys [19] M. Keys [19] 6 2 7 Vincitore: M. Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. Sabalenka 0-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 M. Keys 15-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Sabalenka 0-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Sabalenka 30-0 3-4 → 4-4 M. Keys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Sabalenka 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Keys 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Keys 0-15 0-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Keys 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 A. Sabalenka 0-15 15-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 4-1 → 5-1 M. Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 A. Sabalenka 0-15 15-30 0-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Keys 0-15 15-30 40-40 40-A 40-40 ace 1-1 → 2-1 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 M. Keys 15-15 30-30 40-40 A-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Sabalenka 0-15 30-30 30-40 df 3-5 → 3-6 M. Keys 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 A. Sabalenka 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 M. Keys 15-0 30-0 ace 1-4 → 1-5 A. Sabalenka 30-15 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 M. Keys 40-30 1-2 → 1-3 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 M. Keys 15-0 30-0 30-15 30-30 0-1 → 0-2 A. Sabalenka 0-15 df 15-30 30-30 0-0 → 0-1