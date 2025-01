Venti vittorie di fila: Sinner inarrestabile verso la finale Slam. “Siamo una famiglia, vinciamo per Darren”. Dopo Djokovic-Nadal 2019, torna la finale tra i primi due del ranking (Video)

Jannik Sinner ha raggiunto la finale degli Australian Open 2025, estendendo a 20 la sua striscia di vittorie consecutive, la più lunga della sua carriera. L’azzurro non perde da settembre scorso, quando fu sconfitto da Carlos Alcaraz nella finale di Pechino.

“È stato un primo set molto duro, ma cruciale”, ha dichiarato Sinner nell’intervista con Jim Courier dopo la vittoria su Shelton. “Oggi non ha servito al suo meglio. Entrambi abbiamo risposto meglio di quanto abbiamo servito. Il primo set è sempre molto importante, ti dà fiducia. C’era molta tensione e sono molto contento di come ho gestito la situazione”.

La finale tra Sinner e Zverev segna un momento storico: è la prima volta dal 2019 (Djokovic-Nadal) che i numeri 1 e 2 del ranking ATP si affrontano nell’atto conclusivo a Melbourne.

Sinner ha anche dedicato parole speciali al suo team: “Tutti gli allenatori con cui ho lavorato hanno contribuito alla mia carriera. Ora ho un team incredibile, mi hanno fatto diventare un giocatore diverso. Non siamo solo un team, siamo una famiglia”. Un pensiero particolare è andato a Darren Cahill: “È la sua ultima stagione come allenatore e sono felice che possiamo lottare per un nuovo grande titolo. C’è ancora però tanta stagione davanti a noi”.

Sulla finale ha concluso: “Qualsiasi cosa può succedere, abbiamo avuto scontri diretti duri, ma voglio godermi il momento”.





Francesco Paolo Villarico