Australian Open: Match point annullato e lacrime di gioia, Keys elimina la numero 2 del mondo Iga Swiatek e conquista la finale (Video del supertiebreak)

Una Rod Laver Arena impazzita ha assistito a una delle più grandi sorprese degli Australian Open: Madison Keys ha sconfitto la numero due del mondo Iga Swiatek dopo una battaglia di due ore e mezza, conquistando la finale con il punteggio di 5-7, 6-1, 7-6(8). Una vittoria che proietta l’americana verso la sfida decisiva contro Aryna Sabalenka.

Fin dai primi scambi, Keys ha mostrato le sue intenzioni: un tennis aggressivo e deciso che ha messo in difficoltà Swiatek. L’americana ha preso subito l’iniziativa, dettando il ritmo degli scambi con i suoi potenti colpi da fondo campo. La polacca, tuttavia, ha risposto da campionessa, dimostrando perché è considerata una delle migliori giocatrici al mondo.

Il primo set ha offerto un tennis di altissimo livello, con ben sette break che hanno evidenziato la fragilità al servizio di entrambe le giocatrici. Keys, sotto 5-2, ha mostrato un carattere d’acciaio rimontando fino al 5-5, ma Swiatek ha fatto valere la sua esperienza nei momenti cruciali, chiudendo il parziale 7-5.

La reazione dell’americana nel secondo set è stata devastante. Un dominio totale che ha visto Swiatek completamente disorientata, tanto da mostrare evidenti segni di frustrazione verso il suo angolo. Keys ha imposto un ritmo insostenibile, vincendo il set con un netto 6-1 che ha riaperto completamente la partita.

Il terzo set è stato un susseguirsi di emozioni e colpi di scena. Entrambe le giocatrici hanno alzato il livello, consapevoli dell’importanza della posta in gioco. Keys ha avuto diverse opportunità non sfruttate, mentre Swiatek è arrivata a un match point sul proprio servizio nell’ultimo game, un’occasione che sembrava poter chiudere la partita.

Il tie-break finale è stato il degno epilogo di una semifinale memorabile. La tensione era palpabile, con errori da entrambe le parti che hanno riflesso il peso del momento. Keys ha mostrato una straordinaria resistenza mentale, salvando un match point e convertendo la sua seconda opportunità per chiudere l’incontro, scoppiando in lacrime subito dopo.

Per Keys si tratta di un risultato storico che la proietta nella sua seconda finale Slam, un’opportunità per aggiungere il suo nome all’albo d’oro degli Australian Open. La sfida contro Sabalenka si preannuncia come un altro match di altissimo livello, dove l’americana cercherà di replicare la prestazione mostrata contro Swiatek.

La sconfitta interrompe la striscia di successi di Swiatek, che aveva dominato il torneo fino a questo momento, ma conferma ancora una volta l’imprevedibilità del tennis femminile ai massimi livelli. Per Keys, che ha giocato uno dei migliori match della sua carriera, si apre ora la possibilità di conquistare il suo primo titolo del Grande Slam.

Statistica Keys 🇺🇸 Swiatek 🇵🇱 STATISTICHE DI SERVIZIO Ace 7 0 Doppi falli 4 7 Prima di servizio 73/106 (69%) 73/105 (70%) Punti vinti sulla prima 47/73 (64%) 39/73 (53%) Punti vinti sulla seconda 11/33 (33%) 13/32 (41%) Punti al servizio giocati 73 73 Punti al servizio vinti 47 39 STATISTICHE DI RISPOSTA Punti di risposta giocati 73 73 Punti di risposta in gioco 55 52 Punti di risposta vinti 34 26 Vincenti in risposta 2 2 Errori non forzati in risposta 5 4 Punti vinti in risposta 44% 42% Palle break convertite 8/16 (50%) 6/16 (38%) STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 13/19 (68%) 18/25 (72%) Vincenti 36 22 Errori non forzati 41 40 Totale punti vinti 111 100 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 190 km/h 184 km/h Velocità media prima 171 km/h 168 km/h Velocità media seconda 127 km/h 131 km/h COLPI VINCENTI Dritto 14 7 Volée 2 3 Approccio 4 0 Passanti 1 2 Lob 0 0 Smash 1 2 Drop shot 0 0





Francesco Paolo Villarico