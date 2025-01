Djokovic batte Alcaraz nella notte di Melbourne: “Uno dei migliori match del torneo. Sono preoccupato dalle condizioni fisiche” (Video)

Un’altra notte magica alla Rod Laver Arena ha visto Novak Djokovic trionfare in un match che entrerà nella storia degli Australian Open. Il serbo, undici volte campione a Melbourne, ha superato Carlos Alcaraz nei quarti di finale del primo Slam del 2025, in una partita che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso per oltre tre ore e mezza.

“Per me, è stato uno dei migliori match del torneo”, ha dichiarato Djokovic aprendo la conferenza stampa alle due del mattino, con gli occhi ancora carichi di adrenalina. Una vittoria che conferma ancora una volta la sua supremazia sul cemento australiano, dove il suo record è praticamente imbattibile.

Il match ha avuto un momento cruciale nel secondo set, quando Djokovic ha iniziato a mostrare segni di difficoltà fisica (problema alla coscia). Un momento che ha cambiato l’inerzia dell’incontro, come ha confermato lo stesso Djokovic: “Sì, me ne sono accorto”, ha ammesso il campione serbo. “Ho cercato di usarlo a mio vantaggio, prendendo l’iniziativa negli scambi e approfittando dei suoi dubbi. Mi sono trovato anch’io in situazioni simili in cui il mio avversario ha problemi ma continua a giocare e, man mano che il match va avanti, si sente meglio. Lì cominci ad andare nel panico. Capisco la sensazione”.

La gestione mentale di questi momenti è stata cruciale, come ha spiegato l’ex numero 1 del mondo: “Non mi sentivo bene nel secondo set, ma sono andato a cercare i miei colpi, giocando in modo più aggressivo. Mi sono sentito sempre meglio con l’avanzare del match, specialmente alla fine del secondo set. Ho sentito che non era un infortunio troppo limitante, sinceramente, ero normale”.

L’esperienza accumulata in 24 anni di carriera professionistica è emersa chiaramente nella gestione dei momenti chiave: “Mi dispiace per lui, capisco che non è comodo giocare contro qualcuno che non sai se si ritirerà o no. Ho avuto la sensazione che guardasse più me che se stesso. Ho fatto il break, ho vinto il set e lui dubitava dal fondo, ha iniziato a sbagliare un po’ di più, io ho iniziato a giocare in modo più libero”.

La vittoria, ottenuta in quattro set, rappresenta un altro capitolo importante nella rivalità tra i due campioni, che negli ultimi due anni hanno dato vita ad alcuni dei match più spettacolari del circuito. “Sono super orgoglioso di aver ottenuto la vittoria in quattro set. Carlos porta molta energia e intensità in campo”, ha commentato Djokovic, riconoscendo il valore del suo giovane avversario.

Ma non c’è tempo per festeggiare a Melbourne Park. Il cammino verso quello che potrebbe essere il dodicesimo titolo australiano prosegue con una sfida non meno impegnativa: “Ora affronto Zverev, che è in grande forma e lotta per il suo primo Slam. È un avversario super pericoloso su questa superficie”. Il tedesco, che ha raggiunto la semifinale superando in quattro set Tommy Paul, si presenta all’appuntamento in una delle migliori forme della sua carriera.

La nota di preoccupazione arriva quando Djokovic parla delle sue condizioni fisiche. Dopo oltre tre ore e mezza di battaglia, il serbo non nasconde alcune perplessità: “È positivo avere un giorno di riposo. Farò tutto il possibile per recuperare insieme al mio team. Sinceramente, sono preoccupato per questi problemi fisici. Spero di arrivare preparato per i cinque set”.

Il team medico del campione serbo avrà 48 ore per lavorare sul suo fisico e permettergli di presentarsi nelle migliori condizioni possibili alla semifinale contro Zverev. Una sfida che si preannuncia come l’ennesimo capitolo di questo Australian Open 2025, dove Djokovic cerca di estendere ulteriormente il suo dominio, aggiungendo un altro trofeo alla sua già straordinaria collezione di Melbourne.

La battaglia contro Alcaraz ha dimostrato ancora una volta perché Djokovic è considerato uno dei più grandi di sempre: la capacità di leggere il match, adattare il suo gioco alle circostanze e sfruttare ogni minima esitazione dell’avversario sono caratteristiche che lo rendono, quasi imbattibile in questo torneo. Ora, con Zverev all’orizzonte, Melbourne si prepara a vivere un’altra notte di grande tennis.





Marco Rossi