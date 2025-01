Alcaraz dopo il ko con Djokovic: “Ho avuto il controllo, ma l’ho lasciato scappare. Non si sarebbe ritirato dopo il secondo set” (Video)

Carlos Alcaraz ha analizzato con straordinaria maturità la sconfitta contro Novak Djokovic nei quarti degli Australian Open 2025, dimostrando ancora una volta di saper leggere il tennis ad altissimo livello nonostante la giovane età.

“Sinceramente, sentivo di avere il controllo della partita, ma l’ho fatto rientrare. Questo è stato il mio più grande errore oggi”, ha ammesso lo spagnolo in conferenza stampa. “Poi mi ha portato al limite e non ho potuto fare nulla. Avrei dovuto giocare meglio nel secondo set per metterlo in difficoltà, ma non ci sono riuscito. Dopo di che, ha iniziato a sentirsi meglio e a giocare ad un livello altissimo. Quando Novak gioca così è molto difficile.”

Il ventunenne ha poi approfondito l’analisi del match parlando delle difficoltà nel gestire i momenti in cui Djokovic sembrava in difficoltà fisica: “Quando vedi qualcuno soffrire fisicamente, non giochi allo stesso livello. Sembra che sarà facile, ma allo stesso tempo ti dici che non puoi commettere errori. Non colpisci la palla come facevi prima. Lui è stato fenomenale, con grandi colpi. Ha iniziato a giocare in modo più aggressivo e dopo è stato molto complicato superarlo, anche se ho giocato meglio di lui.”

Sui problemi fisici di Djokovic, Alcaraz è stato molto onesto: “Tutti abbiamo visto che stava soffrendo nel secondo set, faceva fatica a muoversi, non sapevo se fosse più verso il dritto o il rovescio, ma stava soffrendo. Ma nel terzo e quarto set non ho visto nulla di strano. Non dico che fosse una scena, semplicemente nel secondo set ha sofferto, poi è stato molto bene. Quando ho vinto il primo set ho cercato di non farlo respirare e di spingere, per vedere se calava il suo livello o se riuscivo a trovare più tranquillità”, ha spiegato Alcaraz. “Ci sono stati diversi momenti in cui non ho sfruttato bene le mie opportunità. Piccoli momenti della partita che hanno fatto la differenza. Mi è mancato l’essere più aggressivo.”

Sulla dichiarazione di Djokovic di un possibile ritiro se avesse perso il secondo set, Alcaraz è stato molto chiaro: “Qualcuno che pensa di ritirarsi non avrebbe giocato nel modo in cui ha giocato dopo. Credo che anche se avesse perso il secondo set, avrei dovuto sudare per batterlo. Non voglio entrare nei dettagli, ma sono convinto che non si sarebbe ritirato.”

L’analisi più interessante è arrivata quando ha parlato della rivalità con il serbo: “Giochiamo sempre grandi partite quando ci affrontiamo. Ci portiamo al limite, con grandi punti e scambi. Sono fortunato a vivere queste esperienze. Ho 21 anni e imparo moltissimo da questi match, su come gestire tutto. Ho raggiunto grandi cose nel tennis, ma affrontare uno dei migliori della storia mi aiuta a diventare un giocatore migliore per il futuro.”

“Lascio l’Australia a testa alta”, ha concluso Alcaraz, dimostrando di aver già metabolizzato la sconfitta e di essere pronto a trasformarla in un’esperienza di crescita. Le sue parole riflettono la maturità di un campione che, nonostante i successi già ottenuti, sa di avere ancora ampi margini di miglioramento.





Francesco Paolo Villarico