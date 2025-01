De Minaur completa il Grande Slam dei quarti: ora la sfida a Sinner

Alex de Minaur ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale degli Australian Open, superando il ventenne Alex Michelsen con il punteggio di 6-0, 7-6(5), 6-3 in due ore e dieci minuti.

“Significa il mondo per me”, ha dichiarato l’australiano. “Non c’è nulla che desidero di più che giocare bene qui in Australia davanti a voi. Sono felice di aver finalmente raggiunto i quarti. Ora puntiamo a qualcosa di ancora più grande.”

Il numero 8 del mondo è diventato il terzo australiano a raggiungere i quarti a Melbourne dal 2005, dopo Lleyton Hewitt e Nick Kyrgios, e ha completato il “Grande Slam” dei quarti avendo raggiunto questo traguardo in tutti e quattro i Major.

Il match ha visto un De Minaur partire come un razzo, vincendo i primi otto game prima che Michelsen riuscisse a sbloccarsi dopo 41 minuti. L’americano ha poi mostrato carattere nel secondo set, recuperando un break sul 5-3 e forzando il tie-break, dove l’australiano è stato bravo a rimontare dal 4-5.

“Ho avuto le mie chance nel secondo set per scappare via, ma non sono riuscito a chiudere”, ha ammesso De Minaur. “Lui ha alzato il livello e ha reso il match difficile. Quel secondo set è stato fondamentale e sono stato felice di reagire dopo il break subito.”

Ora per l’australiano arriva la sfida più difficile: affrontare il numero uno del mondo e campione in carica Jannik Sinner, contro cui ha perso tutti e nove i precedenti scontri diretti vincendo un solo set.

“Come in tutta la mia carriera, è stato un progresso giorno dopo giorno”, ha concluso De Minaur. “Non è arrivato il successo dall’oggi al domani. Ho dovuto migliorare ogni anno, piccole percentuali. Diventare più forte, più grande e ottenere qualche punto gratuito in più con il servizio. È una combinazione di tutto questo e credo che la costanza alla fine paghi sempre.”





Francesco Paolo Villarico