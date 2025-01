Sonego si racconta: “Non è mai troppo tardi per uscire dalla comfort zone” (Video e conferenza stampa in italiano)

Lorenzo Sonego ha celebrato il suo primo quarto di finale in uno Slam con una lunga riflessione sul suo percorso di crescita, che lo ha portato a questo storico traguardo agli Australian Open 2025.

“Bisogna sempre evolversi e non bisogna mai fermarsi, quello è il segreto”, ha spiegato il torinese parlando della sua capacità di battere giovani talenti come Fonseca e Tien. “L’età è solo un numero, l’importante è quello che ti senti dentro e io mi sento giovane, mi sento con meno esperienza di uno che ha la mia età essendo uscito tardi. E questo mi spinge a cercare di migliorarmi sempre, giorno dopo giorno.”

Il 28enne ha approfondito i recenti cambiamenti nel suo approccio al tennis: “Nell’ultimo anno ho deciso di investire ancora sul mio tennis. Sono contento di aver ottenuto dei risultati inaspettati, perché il lavoro è da poco che lo stiamo mettendo in pratica. Quello che stiamo ottenendo è già buono, ma possiamo fare ancora meglio.”

Sulla sua evoluzione personale, Sonego ha riconosciuto l’importanza del supporto ricevuto: “Ognuno ha i suoi tempi e la sua storia. La mia fortuna è stata incontrare persone che mi hanno aiutato a uscire dalla mia zona di comfort, come il mio nuovo team, la mia ragazza, la mia famiglia. All’inizio ho fatto fatica perché erano tanti cambiamenti e mi ha portato a mettere in dubbio qualcosa. Alla fine con il lavoro mi sono abituato e mi sembra tutto un po’ più semplice.”

Nel parlare dei suoi prossimi avversari, il torinese ha mostrato grande preparazione (sarà Shelton): “Sono due giocatori che hanno già affrontato questo torneo, Shelton ha già fatto una semifinale a New York. Hanno due modi di giocare totalmente opposti: Monfils è più regolare, difficile da incontrare, ti fa giocare sempre una palla in più e ha grande mobilità e grande mano. Shelton è estremamente forte fisicamente, ha un grandissimo servizio e anche lui è un grande talento.”

Sul possibile derby azzurro in semifinale con Sinner, Sonego ha mantenuto i piedi per terra: “Ovviamente io tifo per Jannik, spero che lui vada avanti e sarebbe bello andare avanti insieme. Ognuno però deve guardare il suo, io sto guardando partita dopo partita. Ora mi concentro sui quarti di finale che saranno duri.”

“Penso di aver migliorato molto il mio tennis nella preseason”, ha concluso. “Devo dire grazie al mio team. Ho provato a mettere la mia energia in campo e in questa settimana ho giocato davvero davvero bene. Ora sono più fiducioso e oggi ho messo in campo la mia esperienza contro un giovane della nuova generazione. Sono molto felice di aver raggiunto i quarti, ma non voglio fermarmi qui.”

Le parole di Sonego riflettono la maturità di un giocatore che ha saputo reinventarsi e mettersi in discussione anche a quasi 30 anni, dimostrando che nel tennis, come nella vita, non è mai troppo tardi per evolversi e raggiungere nuovi traguardi.





Francesco Paolo Villarico