Italia-Argentina ai quarti di Davis: Sinner dopo il trionfo di Torino, Volandri valuta le opzioni (domani in campo alle ore 17)

L’Italia campione in carica si prepara alla sfida con l’Argentina nei quarti di finale di Coppa Davis a Malaga, in un confronto che mette di fronte due delle nazionali più ambiziose del torneo. Gli azzurri arrivano da un momento straordinario, con otto vittorie consecutive nella competizione e un’unica sconfitta negli ultimi due anni, rimediata contro il Canada nella fase a gironi 2023.

IL FATTORE SINNER

La grande incognita della vigilia è Jannik Sinner, arrivato martedì a Malaga dopo il trionfo storico alle ATP Finals di Torino. Il capitano Filippo Volandri dovrà valutare attentamente le condizioni fisiche e mentali del numero uno italiano prima di decidere se schierarlo. L’Italia può comunque contare su alternative di altissimo livello: Lorenzo Musetti, fresco di bronzo olimpico a Parigi 2024, e Matteo Berrettini, che sta ritrovando la migliore condizione.

LE SCELTE DELL’ARGENTINA

Dall’altra parte della rete, il capitano Guillermo Coria ha diverse opzioni per i singolari. Sebastian Baez è il più alto in classifica, ma nella fase a gironi a Manchester sono stati Francisco Cerundolo e Tomas Etcheverry a trascinare la squadra. Gli argentini cercano un risultato storico: la prima semifinale dal loro unico trionfo nel 2016.

I PRECEDENTI E LE STATISTICHE

Nei cinque confronti diretti tra le due nazionali, l’Italia ha vinto gli ultimi due, incluso il match nella fase a gironi 2022. L’Argentina può vantare due successi, entrambi ottenuti in trasferta sul suolo italiano.

LE DICHIARAZIONI

“È una situazione diversa dall’anno scorso, ma siamo più concentrati sull’obiettivo e più fiduciosi”, ha dichiarato Volandri alla vigilia. “Le condizioni sono diverse, ma abbiamo grandi giocatori che si adattano rapidamente. In Davis la classifica non conta, è come un altro sport. Lo sappiamo bene e ci stiamo preparando al massimo”.

Dall’altra parte, Francisco Cerundolo esprime la fiducia del gruppo argentino: “Siamo super felici di essere qui. Per me, Baez ed Etcheverry è il primo quarto di finale. È un ottimo modo di chiudere l’anno. Abbiamo tutti fatto una grande stagione e speriamo di finire alla grande qui, giocando il nostro miglior tennis giovedì”.

LA FORMULA

La sfida si deciderà al meglio dei tre incontri: due singolari e un eventuale doppio decisivo. Il vincitore affronterà in semifinale una tra Usa o Australia, con in palio un posto per la finalissima di domenica.





Marco Rossi