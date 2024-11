Bronzetti dominante, Italia a un passo dal titolo in BJK Cup

Lucia Bronzetti ha portato l’Italia a un passo dalla vittoria nella finale di Billie Jean King Cup, battendo Viktoria Hruncakova 6-2 6-4 in un’ora e 23 minuti al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga.

STRATEGIA VINCENTE

La numero 78 del mondo ha eseguito alla perfezione il piano tattico: far muovere costantemente l’avversaria, più efficace da ferma. Una strategia che ha pagato fin dal primo set, dove Bronzetti è andata avanti 3-1 giocando un tennis profondo e percentuale, per poi chiudere 6-2.

LA RIMONTA NEL SECONDO SET

Dopo un inizio equilibrato nel secondo parziale, la slovacca è andata avanti 4-2, 40-15 ed era al servizio, approfittando di un calo dell’azzurra. Bronzetti ha però reagito da quel momento con carattere, alzando il ritmo e mettendo in crisi Hruncakova, che ha ceduto gli ultimi quattro game consecutivi perdendo set e match per 6 a 4.

I NUMERI DEL SUCCESSO

L’italiana ha chiuso con il 61% di prime in campo (57% dei punti vinti), contro il 41% dell’avversaria. Decisivo anche il bilancio vincenti-errori: 13-18 per Bronzetti, 14-26 per Hruncakova.

Ora tocca a Jasmine Paolini contro Rebecca Sramkova provare a chiudere il discorso. In caso di sconfitta, sarà il doppio Paolini-Errani a giocarsi il titolo.

ITF Billie Jean King Cup 2024 V. Hruncakova V. Hruncakova 2 4 L. Bronzetti L. Bronzetti 6 6 Vincitore: L. Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 V. Hruncakova 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 V. Hruncakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A ace 4-2 L. Bronzetti 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 V. Hruncakova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 V. Hruncakova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 L. Bronzetti 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 V. Hruncakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 V. Hruncakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-4 → 2-5 L. Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 V. Hruncakova 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 L. Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 V. Hruncakova 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 L. Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 V. Hruncakova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1





Marco Rossi