La Slovacchia elimina la Gran Bretagna: sarà sfida con l’Italia in finale di BJK Cup (domani alle ore 17)

Sarà la Slovacchia l’avversaria dell’Italia nella finale della Billie Jean King Cup 2024, in programma mercoledì alle 17 al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga. Le slovacche hanno superato la Gran Bretagna per 2-1 in una semifinale combattuta.

Nel primo singolare, Emma Raducanu ha dato il vantaggio alle britanniche superando Viktoria Hruncakova 6-4 6-4 in un’ora e 36 minuti. La Slovacchia ha pareggiato i conti grazie a Rebecca Sramkova, che ha rimontato Katie Boulter vincendo 2-6 6-4 6-4 dopo due ore e undici minuti di battaglia.

Il doppio decisivo ha visto la coppia slovacca Hruncakova/Mihalikova dominare Nicholls/Watson con un netto 6-2 6-2, regalando alla Slovacchia l’accesso alla finale, dove cercherà il secondo titolo della sua storia dopo quello conquistato nel 2002.

L’appuntamento è per mercoledì pomeriggio, quando l’Italia proverà a conquistare il suo quinto titolo nella competizione.

Billie Jean King Cup – Gruppo Mondiale (Malaga) – Semifinale

ITF Billie Jean King Cup 2024 E. Raducanu E. Raducanu 6 6 V. Hruncakova V. Hruncakova 4 4 Vincitore: E. Raducanu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Raducanu 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 V. Hruncakova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 E. Raducanu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 5-2 → 5-3 V. Hruncakova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 ace 4-2 → 5-2 E. Raducanu 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 V. Hruncakova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 E. Raducanu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-2 → 2-2 V. Hruncakova 15-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 1-2 E. Raducanu 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 V. Hruncakova 15-0 30-0 30-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Raducanu 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 V. Hruncakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 E. Raducanu 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-2 → 5-3 V. Hruncakova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 5-1 → 5-2 E. Raducanu 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 V. Hruncakova 0-15 0-30 0-40 df 3-1 → 4-1 E. Raducanu 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 V. Hruncakova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 E. Raducanu 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 V. Hruncakova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

12:00 Raducanu E. (🇬🇧 GBR) vs Hruncakova V. (🇸🇰 SVK)

13:30 Boulter K. (🇬🇧 GBR) vs Sramkova R. (🇸🇰 SVK)



ITF Billie Jean King Cup 2024 K. Boulter K. Boulter 6 4 4 R. Sramkova R. Sramkova 2 6 6 Vincitore: R. Sramkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 K. Boulter 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-5 → 4-6 R. Sramkova 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 K. Boulter 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 K. Boulter 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 R. Sramkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 K. Boulter 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 R. Sramkova 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Boulter 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Sramkova 0-15 df 30-15 ace 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Boulter 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 R. Sramkova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 K. Boulter 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Sramkova 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 K. Boulter 30-0 ace 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Sramkova 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 K. Boulter 0-15 15-15 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 R. Sramkova 0-15 15-15 ace 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A 0-2 → 1-2 K. Boulter 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Sramkova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 R. Sramkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 K. Boulter 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 R. Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 K. Boulter 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 R. Sramkova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-1 → 2-1 K. Boulter 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-0 → 1-1 R. Sramkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 0-0 → 1-0

15:00 Nicholls O./Watson H. (🇬🇧 GBR) vs Hruncakova V./Mihalikova T. (🇸🇰 SVK)



ITF Billie Jean King Cup 2024 O. Nicholls / H. Watson O. Nicholls / H. Watson 2 2 V. Hruncakova / T. Mihalikova V. Hruncakova / T. Mihalikova 6 6 Vincitore: V. Hruncakova / T. Mihalikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 V. Hruncakova / T. Mihalikova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 O. Nicholls / H. Watson 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 V. Hruncakova / T. Mihalikova 15-0 30-0 2-3 → 2-4 O. Nicholls / H. Watson 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 V. Hruncakova / T. Mihalikova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 1-2 → 1-3 O. Nicholls / H. Watson 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 V. Hruncakova / T. Mihalikova 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 O. Nicholls / H. Watson 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 V. Hruncakova / T. Mihalikova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-5 → 2-6 O. Nicholls / H. Watson 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 V. Hruncakova / T. Mihalikova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-4 → 1-5 O. Nicholls / H. Watson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 V. Hruncakova / T. Mihalikova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 O. Nicholls / H. Watson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 V. Hruncakova / T. Mihalikova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 O. Nicholls / H. Watson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico

,