ATP Finals 2024: Sinner sfida Medvedev, qualificazione a un passo. Tutte le combinazioni per la qualificazione di Alcaraz

Jannik Sinner si prepara ad affrontare Daniil Medvedev nell’ultima giornata del round robin delle ATP Finals 2024, con la qualificazione alle semifinali a portata di mano. Il numero uno del mondo potrebbe addirittura essere già qualificato prima di scendere in campo, tutto dipenderà dall’esito del match pomeridiano tra Taylor Fritz e Alex de Minaur.

La situazione nel girone

Il percorso di Sinner finora è stato impeccabile, con una crescita costante di prestazioni: dopo una vittoria controllata all’esordio contro de Minaur, l’azzurro ha mostrato il suo miglior tennis nei momenti chiave contro Fritz. Ora si trova ad un solo set dalla qualificazione alle semifinali.

Dall’altra parte della rete troverà un Medvedev in difficoltà, costretto a vincere in due set per sperare nella qualificazione. Il russo sta attraversando un periodo complicato, come dimostrato dalla pessima prestazione contro Fritz e da un leggero riscatto nel secondo match. I precedenti recenti sorridono a Sinner, che ha dominato il russo sia agli US Open che a Shanghai.

Gli scenari possibili

Il match del pomeriggio tra Fritz e de Minaur sarà cruciale per definire gli scenari:

– Una vittoria di de Minaur qualificherebbe automaticamente Sinner

– Lo stesso effetto avrebbe una vittoria di Fritz in tre set

– Per Sinner resta fondamentale battere Medvedev per assicurarsi il primo posto nel girone

La posizione nel girone è cruciale per gli accoppiamenti in semifinale: il primo posto potrebbe portare ad un match contro Casper Ruud, mentre il secondo posto probabilmente significherebbe una sfida contro Alexander Zverev, considerato uno dei principali rivali per il titolo.

La situazione nell’altro girone

La situazione nel Gruppo B delle ATP Finals si fa sempre più intricante. Con l’ultima giornata alle porte, analizziamo tutti gli scenari possibili per la qualificazione di Carlos Alcaraz alle semifinali.

Il fattore Rublev-Ruud

La chiave di volta sarà il match tra Andrey Rublev e Casper Ruud. Per Alcaraz, la strada più semplice passa attraverso una vittoria del russo, che conduce 5-2 negli scontri diretti con il norvegese. In questo scenario, lo spagnolo dipenderebbe solo da se stesso:

– Con una vittoria su Zverev, indipendentemente se in due o tre set, si qualificherebbe come primo del girone

Lo scenario complicato

La situazione si complica notevolmente in caso di vittoria di Ruud su Rublev. In questo caso:

– Alcaraz dovrebbe battere Zverev per creare tre giocatori a due vittorie

– Il criterio di spareggio sarebbe prima il numero di set vinti, poi i games

– Se Ruud vincesse in due set, Alcaraz dovrebbe:

– Vincere in due set contro Zverev

– Farlo con un ampio margine nei games (scenario molto improbabile)

– Se Ruud vincesse in tre set:

– Alcaraz dovrebbe vincere in due set per qualificarsi

– Una vittoria in tre set lo costringerebbe al conteggio dei games, situazione sfavorevole poiché è in svantaggio rispetto al norvegese

L’importanza della prima sfida

È chiaro che Alcaraz farà il tifo per Rublev nel primo match di giornata, dato che una vittoria del russo gli semplificherebbe notevolmente il percorso verso le semifinali. La risposta a tutti questi scenari arriverà venerdì, in una giornata che si preannuncia decisiva per le sorti del torneo.

Il girone si conferma così uno dei più equilibrati nella storia recente delle ATP Finals, con ogni match che può risultare determinante per gli equilibri finali della competizione.





Francesco Paolo Villarico