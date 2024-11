Qinwen Zheng in finale alle WTA Finals: Una storia di determinazione e crescita (Video)

In una performance straordinaria alle WTA Finals 2024 di Riad, Qinwen Zheng ha conquistato il suo posto in finale, superando Barbora Krejcikova con il punteggio di 6-3, 7-5. Per la giovane tennista cinese, questo risultato rappresenta l’ennesimo traguardo di una stagione già ricca di successi.

La ventitduenne ha dimostrato non solo eccellenti capacità tecniche ma anche una notevole forza mentale. Nonostante un momento di difficoltà nel secondo set, dove ha visto sfumare un vantaggio di 3-0, Zheng ha mantenuto la calma e ripreso il controllo del match. “Non bisogna entrare nel panico”, ha commentato dopo la partita, spiegando come sia riuscita a gestire quel momento critico, “ho dovuto ricominciare da capo, come se il punteggio fosse 0-0”.

Il 2024 si sta rivelando un anno straordinario per la tennista cinese. Prima la finale agli Australian Open, poi quella al WTA 1000 di Wuhan, e ora questo risultato storico alle Finals, nella sua prima partecipazione al torneo delle maestre. “È tutto molto speciale per me”, ha dichiarato emozionata Zheng, “essere arrivata alla finale nel mio primo anno alle WTA Finals è incredibile”.

Questo risultato garantisce a Zheng un posto tra le prime cinque giocatrici del mondo nel ranking WTA di fine anno, un traguardo che conferma la sua rapida ascesa nel tennis mondiale. Con la possibilità di raggiungere addirittura il top 3 in caso di vittoria nella finale di domani, la giovane cinese si prepara ad affrontare la vincente tra Gauff e Sabalenka.

La prestazione contro Krejcikova ha evidenziato ancora una volta il potenziale di questa giovane atleta che, sotto la guida di Pere Riba, sta rapidamente scalando le vette del tennis mondiale. Con già 50 vittorie in stagione, Zheng si presenta alla finale come una delle tenniste più in forma del circuito, pronta a lottare per il prestigioso titolo di maestra del tennis mondiale.

WTA Riyadh Qinwen Zheng [7] • Qinwen Zheng [7] 0 6 7 0 Barbora Krejcikova [8] Barbora Krejcikova [8] 0 3 5 0 Vincitore: Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Qinwen Zheng 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Qinwen Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Qinwen Zheng 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 3-1 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Barbora Krejcikova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Barbora Krejcikova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Qinwen Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico