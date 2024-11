Rublev supera Sonego a Metz: un break nel finale del secondo set decide il match in maniera definitiva

Andrey Rublev ha superato Lorenzo Sonego al secondo turno del torneo ATP 250 di Metz con il punteggio di 7-6(3) 7-5, in un match deciso solo nei momenti finali dei due set.

Il match è stato caratterizzato dal dominio dei servizi, con Sonego autore di ben 12 ace e Rublev che ha risposto con 6 ace e tante prime vincenti. Zero break nei primi 22 game del match, a testimonianza dell’equilibrio in campo.

La prima frazione è stata una vera battaglia di un’ora, con entrambi i giocatori solidi al servizio. Sonego e Rublev hanno anche avuto però concrete chance di break, ma non sono riuscite a concretizzarle con Lorenzo che ha mancato una palla set sul 6 a 5. Nel tie-break Rublev è stato più cinico, scappando sul 4-0 e chiudendo 7-3.

Il secondo set ha seguito lo stesso copione, con i servizi a farla da padrone. Sul 5-5, il russo ha trovato l’allungo decisivo grazie anche a un nastro fortunato (il terzo della sua partita), strappando il servizio all’azzurro e chiudendo 7-5.

Ottima la prestazione al servizio di Sonego, che ha messo a segno 12 ace. Il torinese può recriminare per alcune occasioni non sfruttate, in particolare nel primo set dove è andato più volte vicino al break. In un match deciso da pochissimi punti, sono stati i dettagli (e un po’ di fortuna) a premiare il russo.

Una sconfitta amara per l’azzurro che esce comunque a testa alta dopo aver mostrato un ottimo tennis contro uno dei migliori giocatori del circuito.

ATP Metz Andrey Rublev [1] Andrey Rublev [1] 7 7 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 5 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 5-5 A. Rublev 0-40 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 L. Sonego 15-0 30-0 4-3 → 4-4 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-4 → 4-5 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace ace 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Statistica Rublev 🇷🇺 Sonego 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 302 290 Ace 6 12 Doppi falli 1 0 Prima di servizio 50/82 (61%) 63/84 (75%) Punti vinti sulla prima 38/50 (76%) 44/63 (70%) Punti vinti sulla seconda 20/32 (63%) 10/21 (48%) Palle break salvate 5/5 (100%) 5/6 (83%) Giochi di servizio giocati 12 12 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 108 62 Punti vinti sulla prima di servizio 19/63 (30%) 12/50 (24%) Punti vinti sulla seconda di servizio 11/21 (52%) 12/32 (38%) Palle break convertite 1/6 (17%) 0/5 (0%) Giochi di risposta giocati 12 12 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 17/22 (77%) 5/12 (42%) Vincenti 40 23 Errori non forzati 32 27 Punti vinti al servizio 58/82 (71%) 54/84 (64%) Punti vinti in risposta 30/84 (36%) 24/82 (29%) Totale punti vinti 88/166 (53%) 78/166 (47%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 210km/h (130 mph) 218km/h (135 mph) Velocità media prima 195km/h (121 mph) 199km/h (123 mph) Velocità media seconda 160km/h (99 mph) 171km/h (106 mph)





Francesco Paolo Villarico