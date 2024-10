La Academy di Nadal pesantemente danneggiata dal maltempo

Il maltempo imperversa in Europa

Arrivano bruttissime immagini dall’isola di Maiorca. Negli ultimi giorni un’ondata pesante di maltempo ha provocato gravi danni e nemmeno la Academy di Rafa Nadal, centro d’eccellenza dell’allenamento tennistico, è stato risparmiato dalla furia di vento e acqua. Con un post social la struttura ideata dal super campione spagnolo ha mostrato i danni subiti, oltre a un ringraziamento per i tanti messaggi di sostegno ricevuti.

“Grazie mille a tutti per i vostri messaggi d’amore dopo l’enorme pioggia” si. legge nel post social. “L’importante è che stiamo tutti bene e stiamo lavorando per ripristinare al più presto la vita normale in Accademia”.

Muchas gracias a todos por vuestros mensajes de cariño tras la enorme 🌨️. Lo importante es que todos estamos bien y trabajando para recuperar lo antes posible la vida normal en la academia ¡Gracias a @BombersdeMca y a los equipazos de mantenimiento por vuestro esfuerzo! 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/Vcaziw5p6w — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) October 28, 2024

Purtroppo il clima è diventato sempre più violento e non risparmia nessuno, a nessuna latitudine. Anche le strutture dell’ATP 500 di Acapulco, dopo la devastazione dell’autunno 2023, sono di nuovo state danneggiate da un altro ciclone tropicale, stavolta meno distruttivo per fortuna.

Non resta che fare un grande in bocca al lupo, affinché prima possibile l’Academy torni ad una normale attività.

Mario Cecchi