Masters 1000 Parigi Bercy: Il programma completo di Martedì 29 Ottobre 2024

Court Central – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Arthur Fils vs [PR] Marin Cilic

2. [14] Frances Tiafoe vs [WC] Giovanni Mpetshi Perricard

3. [LL] Zizou Bergs vs [WC] Richard Gasquet

4. Nicolas Jarry OR [Q] Lorenzo Sonego vs [2] Carlos Alcaraz (non prima ore: 19:00)

5. [7] Casper Ruud vs Jordan Thompson (non prima ore: 20:30)

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jan-Lennard Struff vs [16] Lorenzo Musetti

2. Francisco Cerundolo vs [6] Andrey Rublev

3. Matteo Arnaldi vs [13] Holger Rune

4. Ben Shelton vs [Q] Corentin Moutet (non prima ore: 15:30)

5. [10] Stefanos Tsitsipas OR [LL] Roberto Carballes Baena vs Nuno Borges OR Alejandro Tabilo

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alex Michelsen vs [12] Hubert Hurkacz

2. Alexei Popyrin vs Matteo Berrettini

3. Karen Khachanov vs [PR] Pablo Carreno Busta

4. [9] Alex de Minaur vs Mariano Navone (non prima ore: 15:30)

5. Jack Draper vs Jiri Lehecka

6. [3] Rohan Bopanna / Matthew Ebden vs Marcelo Melo / Alexander Zverev OR Austin Krajicek / Rajeev Ram