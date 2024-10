Masters 1000 Parigi Bercy: Fognini cede in due set a Bublik

Un buon Fabio Fognini non supera l’ostacolo Alexander Bublik nel primo turno del Masters 1000 di Parigi Bercy. Il ligure, bravo a passare le difficili qualificazioni dell’ultimo mille in stagione, è sconfitto per 7-5 7-5 dal kazako, pronto a servire come un treno nei game decisivi e bloccare spesso l’azzurro sul rovescio, colpo che oggi Fabio ha sentito di meno (e forse anche con un fastidio negli appoggi dal secondo set, dove ha mostrato qualche smorfia dopo alcuni errori). La partita è stata molto equilibrata ed è girata su due game, entrambi il 5 pari con Fognini al servizio. Lì l’ex campione di Monte Carlo è incappato in due minimi passaggi a vuoto che ha pagato a caro prezzo, i due break decisivi. Due game quasi fotocopia: Bublik molto aggressivo in risposta e con poche prime palle dell’azzurro, incapace di arginare la profondità di colpi e attacchi del rivale. Un peccato perché Fognini era riuscito per primo a scappare in vantaggio (2-0) con un break in apertura, ma ha subito l’immediato contro break del kazako; quindi dopo molto equilibrio sono arrivati quei due turni di servizio dove non è riuscito ad arginare la forza in risposta di Sasha, davvero efficace a trovare profondità con la risposta e quindi prendere il possesso del tempo di gioco, verticalizzare con un attacco o anche una bella smorzata dopo aver allontanato Fognini dalla riga di fondo.

Fognini ha chiuso il match con 12 vincenti e 22 errori, mentre il saldo di Bublik è stato assai positivo (26-12) ma pesano i tanti punti al servizio, a tratti davvero imprendibile. Infatti Fognini complessivamente ha fatto fatica ad incidere sulla prima palla del rivale, vincendo solo 5 punti. Tuttavia il ligure ha servizio piuttosto bene ed è stato efficace quando ha governato il ritmo di gioco dal centro col servizio. Il problema è arrivato soprattutto dalla risposta di Bublik, salita molto come continuità con l’avanzare del match, e in particolare dalla metà del secondo set, dove negli ultimi tre turni Fabio è andato in difficoltà. Rapido in campo, pronto ad attaccare come tirare una mazzata vincente a chiudere – soprattutto incrociato – il kazako è un avversario assai scomodo quando non commette molti errori e riesce ad entrare con la risposta, perché comanda lui e non ti lascia il tempo di reagire. Proprio la risposta è stata il colpo con il quale Fognini ha fatto più fatica, mentre era la chiave per incidere sull’avversario.

La cronaca

La partita scatta con fuochi d’artificio immediati, del resto i due hanno un braccio “magico” e totale fantasia. Bublik in risposta trova un’accelerazione fulminante, poi Fognini cambia ritmo ed aziona il servizio, con un Ace vince il primo game. Fabio è pronto ad approfittare di un inizio pessimo alla battuta del kazako, ben due doppi falli, e ai vantaggi si prende il BREAK con uno splendido tocco di volo dopo un’ottima difesa. 2-0 Fognini. Il vantaggio dura poco. Un errore col diritto e un doppio fallo costa al ligure lo 0-30, quindi due diritti mal centrati dal 30 pari il Contro BREAK, 2-1. Dopo la bagarre iniziale, il set scorre sui turni di battuta, con un tennis a strappi tra belle giocate e diversi errori. Bublik non vuole entrare nello scambio, attacca, taglia la palla, smorza; Fognini cerca di costruire ma è pronto a reagire alle variazioni dell’avversario e anche a venire a rete sulla prima palla più corta. Buon ritmo per Fabio alla battuta, nel settimo game quasi non si gioca (4-3), al momento mette in gioco il 70% di prime palle. Già tre doppi falli per Bublik, ma impatta 4 pari. L’azzurro comanda lo scambio dal centro del campo, migliorata la precisione e profondità col diritto, 5-4. Fantastico il primo punto del decimo game, vinto da Fognini con un perfetto cambio di ritmo col diritto e via a rete a chiudere di volo. Bublik risponde con una smorzata perfetta di rovescio, bel tennis. Il problema è rispondere alle prime palle di Sasha. Due Ace e 5 pari. Fabio inizia male il game #11, due errori gratuiti di diritto, non sotto pressione, e 0-30. Ne arriva un terzo, cercando la botta lungo linea, 0-40, evidente calo di concentrazione – si è lamentato col giudice di sedia per i consigli che Bublik riceve dal suo angolo a voce troppo alta – che paga con un BREAK doloroso, errore di rovescio in scambio. Brutto game che manda Bublik a servire sul 6-5. Il kazako chiude con un Ace al secondo set point. Davvero un peccato il pessimo turno di battuta di Fognini sul 5 pari, il set era molto equilibrato.

Il secondo set continua sul canovaccio della prima fase, tennis rapido e qualche doppio fallo. Poche prime in campo per il kazako nel quarto game, Fabio è pronto a spingere – splendido un rovescio lungo linea vincente – e correre a rete sulla smorzata del rivale, chiudendo bene di volo. Ottimi punti per 15-40, due palle break. Serve bene Alexander e poi è profondo col rovescio. Con quattro punti di fila (e l’Ace n.9) Bublik si salva, 2 pari. Fabio è bravo a vincere un game di servizio complicato (ai vantaggi), con l’avversario molto aggressivo in risposta, 4-3. Non si gioca con Sasha alla battuta, tira a tutta pure la seconda palla, 4 pari. Di nuovo Fognini è sotto assedio per le risposte davvero profonde del rivale, bravo poi ad aprire l’angolo col rovescio cross, molto efficace. Sul 15-30 Fabio trova un’ottima prima palla, poi affossa un diritto in rete, c’è una delicatissima palla break per Bublik, e Fabio non mette in campo la prima palla… ma Sasha esagera nello spingere la risposta con la palla “in pancia”, e trova solo la rete. Rovescio contro rovescio Bublik è più efficace, forse Fognini ha qualche difficoltà ad arrivare bene sulla palla, anche qualche smorfia per lui, ma ancora col servizio salva una seconda palla break. Si salva l’azzurro, 5-4, ma per il terzo turno di battuta di fila è in difficoltà sulla risposta molto profonda del rivale. 0-30. Fognini chiama il “falco”, ma la palla del kazako è sulla riga, 0-40, tre palle break che profumano di MP. Fognini è chiamato a rete da Bublik e lo passa con un rovescio cross imprendibile. Come nel primo set, BREAK e 6-5 Bublik. Non va il rovescio di Fognini, leggermente in ritardo ma che profondità Bublik. Con un Ace Sasha vola 40-0, tre match point. Basta il primo, altra pallata angola imprendibile. Finisce così, peccato per l’azzurro, buona prestazione ma quei due brutti turni sul 5 pari gli sono costati la sconfitta.

