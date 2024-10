Sonego vola nel main draw di Parigi-Bercy: Carballes Baena ko in due set. Fognini nel Md di Bercy: Cazaux battuto in tre set (con il tabellone aggiornato compresi i qualificati)

Lorenzo Sonego conquista l’accesso al tabellone principale del Rolex Paris Masters 2024, superando lo spagnolo Roberto Carballes Baena nel turno decisivo delle qualificazioni con il punteggio di 6-3 7-6(4) dopo due ore e nove minuti di battaglia.

Il torinese, quarta testa di serie delle qualificazioni, ha mostrato solidità fin dall’inizio. Dopo aver annullato una palla break nel terzo game, ha piazzato il break decisivo nel quarto gioco alla terza opportunità. L’italiano ha poi consolidato il vantaggio sul 4-1, salvando due chance di controbreak immediato. Nonostante tre set point mancati in risposta nell’ottavo game, Sonego ha chiuso 6-3 in 47 minuti con un game perfetto al servizio.

Il secondo parziale ha visto momenti di grande tensione. Nel terzo game, durato ben 24 punti, Carballes Baena ha dovuto salvare quattro palle break, ripetendosi nel quinto salvandone altre tre dallo 0-40. Il break di Sonego è arrivato nel settimo game, ma lo spagnolo ha immediatamente pareggiato i conti sul 4-4.

Nel tiebreak conclusivo, nonostante un avvio favorevole allo spagnolo (2-0 e 3-1), Sonego ha dimostrato grande forza mentale. Con una serie di quattro punti consecutivi si è portato sul 5-3, e nonostante un tentativo di rimonta dell’avversario (4-5), ha chiuso 7-4 dopo 82 minuti di gioco.

Per il tennista piemontese si tratta di un risultato importante che gli permette di accedere al tabellone principale dell’ultimo Masters 1000 della stagione, dove avrà l’opportunità di confrontarsi con i migliori giocatori del circuito.

ATP Paris Lorenzo Sonego [4] Lorenzo Sonego [4] 6 7 Roberto Carballes Baena [8] Roberto Carballes Baena [8] 3 6 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace ace 4-5 → 5-5 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 R. Carballes Baena 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Carballes Baena 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-2 → 2-2 R. Carballes Baena 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Sonego 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-3 → 6-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Carballes Baena 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Statistica Sonego 🇮🇹 Carballes 🇪🇸 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 293 261 Ace 9 4 Doppi falli 2 2 Prima di servizio 50/75 (67%) 67/95 (71%) Punti vinti sulla prima 38/50 (76%) 42/67 (63%) Punti vinti sulla seconda 14/25 (56%) 13/28 (46%) Palle break salvate 3/4 (75%) 12/14 (86%) Giochi di servizio giocati 11 10 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 125 102 Punti vinti sulla prima di servizio 25/67 (37%) 12/50 (24%) Punti vinti sulla seconda di servizio 15/28 (54%) 11/25 (44%) Palle break convertite 2/14 (14%) 1/4 (25%) Giochi di risposta giocati 10 11 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 25/35 (71%) 8/9 (89%) Vincenti 42 17 Errori non forzati 23 12 Punti vinti al servizio 52/75 (69%) 55/95 (58%) Punti vinti in risposta 40/95 (42%) 23/75 (31%) Totale punti vinti 92/170 (54%) 78/170 (46%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 218km/h (135 mph) 207km/h (128 mph) Velocità media prima 205km/h (127 mph) 184km/h (114 mph) Velocità media seconda 169km/h (105 mph) 148km/h (91 mph)

Fabio Fognini completa una domenica trionfale per il tennis italiano a Parigi-Bercy. Il ligure, numero 77 del mondo, ha superato il francese Arthur Cazaux (n.80) con il punteggio di 7-6(4) 4-6 6-2 nel turno decisivo delle qualificazioni.

Nel primo confronto in carriera tra i due, l’esperienza di Fognini ha fatto la differenza nei momenti chiave. Il veterano azzurro ha chiuso con numeri impressionanti: 34 vincenti contro i 19 dell’avversario e quattro errori in meno del francese.

La strategia dell’italiano si è rivelata vincente soprattutto nella gestione dei punti sulla seconda di servizio dell’avversario, dove ha mantenuto percentuali superiori in risposta. Particolarmente significativo il dominio di Fognini negli scambi lunghi nei set vinti, dove la sua maggiore varietà di colpi ha fatto la differenza.

Questa vittoria non solo garantisce a Fognini l’accesso al tabellone principale dell’ultimo Masters 1000 della stagione, ma conferma anche il suo ottimo stato di forma. La capacità di alternare soluzioni diverse e di gestire tatticamente il match dimostra che il talento del ligure è ancora intatto.

ATP Paris Arthur Cazaux Arthur Cazaux 6 6 2 Fabio Fognini Fabio Fognini 7 4 6 Vincitore: Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Cazaux 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-4 → 2-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 1-3 → 1-4 A. Cazaux 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Cazaux 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 F. Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 F. Fognini 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 ace 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 F. Fognini 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 5-5 A. Cazaux 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 A. Cazaux 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df A-40 2-3 → 2-4 A. Cazaux 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

Statistica Cazaux 🇫🇷 Fognini 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 258 271 Ace 8 7 Doppi falli 0 7 Prima di servizio 61/97 (63%) 60/108 (56%) Punti vinti sulla prima 48/61 (79%) 45/60 (75%) Punti vinti sulla seconda 12/36 (33%) 26/48 (54%) Palle break salvate 5/8 (63%) 6/8 (75%) Giochi di servizio giocati 15 15 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 109 145 Punti vinti sulla prima di servizio 15/60 (25%) 13/61 (21%) Punti vinti sulla seconda di servizio 22/48 (46%) 24/36 (67%) Palle break convertite 2/8 (25%) 3/8 (38%) Giochi di risposta giocati 15 15 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 6/11 (55%) 16/19 (84%) Vincenti 19 34 Errori non forzati 52 48 Punti vinti al servizio 60/97 (62%) 71/108 (66%) Punti vinti in risposta 37/108 (34%) 37/97 (38%) Totale punti vinti 97/205 (47%) 108/205 (53%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 220km/h (136 mph) 202km/h (125 mph) Velocità media prima 204km/h (126 mph) 185km/h (114 mph) Velocità media seconda 160km/h (99 mph) 159km/h (98 mph)

Shelton, Benvs (Q) Moutet, Corentinvs Bublik, Alexandervs (13) Rune, Holger

(9) de Minaur, Alex vs Navone, Mariano

Baez, Sebastian vs (Q) Davidovich Fokina, Alejandro

Draper, Jack vs Lehecka, Jiri

Bye vs (5) Fritz, Taylor

(3) Zverev, Alexander vs Bye

Darderi, Luciano vs Griekspoor, Tallon

Fils, Arthur vs (PR) Cilic, Marin

Struff, Jan-Lennard vs (16) Musetti, Lorenzo

(10) Tsitsipas, Stefanos vs (LL) Carballes Baena, Roberto

Borges, Nuno vs Tabilo, Alejandro

(Q) Halys, Quentin vs Cerundolo, Francisco

Bye vs (6) Rublev, Andrey

(8) Dimitrov, Grigor vs Bye

Etcheverry, Tomas Martin vs Zhang, Zhizhen

Machac, Tomas vs (WC) Rinderknech, Arthur

Michelsen, Alex vs (12) Hurkacz, Hubert

(14) Tiafoe, Frances vs (WC) Mpetshi Perricard, Giovanni

Khachanov, Karen vs (PR) Carreno Busta, Pablo

Popyrin, Alexei vs Berrettini, Matteo

Bye vs (4) Medvedev, Daniil

(7) Ruud, Casper vs Bye

Thompson, Jordan vs Martinez, Pedro

Cobolli, Flavio vs (WC) Gasquet, Richard

(WC) Mannarino, Adrian vs (11) Paul, Tommy

(15) Humbert, Ugo vs Nakashima, Brandon

(Q) Shang, Juncheng vs (Q) Giron, Marcos

Jarry, Nicolas vs (Q) Sonego, Lorenzo

Bye vs (2) Alcaraz, Carlos





Marco Rossi