Dimitrov: “Ho sofferto di attacchi di panico anche in partita. Per tre volte ho pensato di ritirarmi”

Grigor Dimitrov ha rivelato di aver passato momenti molto difficili a livello mentale, vittima di severi attacchi di panico – anche in partita – che l’hanno portato più volte a riflettere sull’opportunità o meno di continuare la sua carriera, arrivando per tre volte a valutare seriamente di smettere. Il bulgaro l’ha dichiarato nel corso del torneo di Stoccolma, parole a cuore aperto che fanno pensare a quanto sia dura la vita del tennista e parimenti a quanto sia importante concentrarsi sulla salute mentale, aprendosi e parlando apertamente dei propri problemi, senza la paura di essere considerati per questo “deboli”.

“Ho vissuto momenti di forte ansia con attacchi di panico, anche durante una partita” racconta Dimitrov. “Parlare con qualcuno, condividerlo, anche se è con un altro tennista, è un passaggio molto importante. Dovremmo tutti aprirci di più gli uni agli altri. So che è complicato, che è uno sport individuale e che è brutale, ma alla fine siamo tutti esser umani, non siamo diversi da nessun altro. Pensiamo solo a giocare. Invece chiudersi non serve a niente.”

“Ho vissuto molti problemi in momenti importanti della mia vita. Dicendo queste cose, puoi pensare: e perché allora giochi ancora? Ognuno ha il suo percorso. Devi ascoltare te stesso, ciò di cui hai bisogno. Il tennis è molto importante, ma dopo tanti anni di esperienza, non solo in campo, inizi a renderti conto di quanto valore abbia la propria salute mentale. Tutti vogliamo fingere certe cose, ma l’importante è come sei dentro. Ci sto lavorando, ma mi costa ancora molta fatica”.

“Ho vissuto momenti molto duri fuori dal campo, brutte esperienze, sentivo che il mondo intero stava per crollare davanti a me. Se ripenso alle partite che ho perso e in cui mi chiedevo cosa sarebbe potuto accadermi… Tutte queste cose sono inevitabili, accadono, ma l’importante è come le gestisci. Nel 2019 quando arrivai agli US Open da numero 82 del mondo, un anno che avevo iniziato dal terzo posto… Sono stato sul punto di ritirarmi dal tennis tre volte.”

“Vedo che sempre più atleti in tutto il mondo si stiano lentamente aprendo, in particolare ho visto diversi giocatori di basket NBA parlare apertamente di salute mentale. Non ne parliamo ancora abbastanza. Anche se capisco perfettamente che noi uomini di solito non parliamo di questi argomenti, penso che dovremmo farlo. Non è una debolezza, è esattamente il contrario. Mostrarsi vulnerabili è una grande forza” conclude Grigor.

Mario Cecchi