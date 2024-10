Challenger Taipei 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di Julian Ocleppo nel Md

🇹🇼 Challenger Taipei 2 – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Aleksandar Vukic vs Qualifier

Maxime Janvier vs (WC) Ray Ho

Qualifier vs Mukund Sasikumar

(WC) Hyeon Chung vs (7) Yasutaka Uchiyama

(3) Adam Walton vs Antoine Escoffier

(PR) Julian Ocleppo vs (WC) Tsung-Hao Huang

Ramkumar Ramanathan vs Kokoro Isomura

Qualifier vs (6) Mackenzie McDonald

(8) Tung-Lin Wu vs Gonzalo Oliveira

Yu Hsiou Hsu vs Yosuke Watanuki

Kasidit Samrej vs Kaichi Uchida

Hiroki Moriya vs (4) Chun-Hsin Tseng

(5) Coleman Wong vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Rio Noguchi vs Benoit Paire

Alafia Ayeni vs (2) Taro Daniel

🇹🇼 Challenger Taipei 2 – Tabellone Qualificazione – indoor hard

(1) Ergi Kirkin vs Kaito Uesugi

Sai Karteek Reddy Ganta vs (11) Sungbeen Sim

(2) Yusuke Takahashi vs Taketo Takamisawa

(WC) Kai-I Wang vs (WC) (12) Cing-Yang Meng

(3) JiSung Nam vs Reese Stalder

Julien De Cuyper vs (7) Thanapet Chanta

(4) Sanhui Shin vs Hong-Lin Fu

Matthew Christopher Romios vs (9) Rubin Statham

(5) Arthur Weber vs (WC) Cheng-Peng Hsieh

Kuan-Yi Lee vs (8) Niki Kaliyanda Poonacha

(6) Mitsuki Wei Kang Leong vs (WC) Chun-Chien Hou

Evan King vs (10) Bang Shuo Yin