Jannik Sinner fa la Storia: primo Italiano a chiudere l’anno come Numero 1 ATP: “È incredibile. È qualcosa che sogni da bambino”. I complimenti anche del Presidente ATP Andrea Gaudenzi

Jannik Sinner ha scritto una pagina indelebile nella storia del tennis italiano, assicurandosi il titolo di numero 1 ATP di fine anno presentato da PIF. Questo traguardo storico è stato raggiunto dopo la sua vittoria in semifinale al Rolex Shanghai Masters.

Il 10 giugno, Sinner era già diventato il primo italiano, uomo o donna, a raggiungere la posizione numero 1 del ranking mondiale in singolare da quando sono state introdotte le classifiche computerizzate nel 1973. Da allora, non ha mai ceduto la sua posizione e la manterrà almeno fino alla fine della stagione.

“È incredibile. È qualcosa che sogni da bambino, solo di raggiungere il numero 1. Ora avere il numero 1 di fine anno è una sensazione diversa e speciale,” ha dichiarato Sinner. “Significa molto per me, ovviamente. Questo è qualcosa che non avrei potuto realizzare senza tutte le persone che ho intorno – la famiglia, gli amici e anche un grande merito al mio team.”

A soli 23 anni, Sinner è il 19° giocatore a conquistare il titolo di numero 1 di fine anno e solo il quarto giocatore attivo a farlo, unendosi a Novak Djokovic, Rafael Nadal e Carlos Alcaraz.

La stagione 2024 di Sinner è stata straordinaria. Ha iniziato vincendo l’Australian Open e da allora non si è più guardato indietro. Ha conquistato sei titoli, il numero più alto nel circuito ATP, inclusi i suoi primi due trionfi Slam all’Australian Open e agli US Open. Ora cercherà di vincere il suo settimo trofeo del 2024 nella finale del Rolex Shanghai Masters 1000.

Con le vittorie a Melbourne e New York, Sinner è diventato solo il terzo tennista nell’Era Open a conquistare i suoi primi due titoli del Grande Slam nella stessa stagione, un’impresa che non si vedeva dal 1977 con Guillermo Vilas.

Sinner ha già mantenuto la posizione di numero 1 per 17 settimane e continuerà ad aumentare questo totale. Si posiziona al 18° posto tra i 29 giocatori che hanno raggiunto la vetta del ranking mondiale in termini di settimane al vertice.

Andrea Gaudenzi, Presidente dell’ATP, ha commentato: “Finire la stagione come il miglior giocatore del mondo è il massimo traguardo nel tennis. La determinazione e l’etica del lavoro instancabile di Jannik gli guadagnano il suo posto nella storia come il primo italiano a raggiungere questo traguardo. A soli 23 anni, dovrebbe essere immensamente orgoglioso di tutto ciò che ha realizzato. Attendiamo con grande entusiasmo di vedere il proseguimento del suo viaggio.”

Questo risultato straordinario corona una stagione eccezionale per Sinner e segna un momento storico per il tennis italiano, aprendo nuovi orizzonti per le future generazioni di tennisti del Bel Paese.





Francesco Paolo Villarico