Sebastian Korda si ferma: Intervento al gomito per il talento americano

Sebastian Korda stava vivendo i migliori mesi della sua carriera dopo aver ottenuto grandi risultati nella seconda metà dell’anno che gli hanno permesso di consolidarsi nella top-20. Tuttavia, i problemi al gomito destro che da settimane stavano compromettendo il suo livello sono peggiorati, cosicché l’americano ha optato per sottoporsi a un intervento chirurgico.

Il giovane talento statunitense, figlio dell’ex tennista Petr Korda, aveva dimostrato un notevole progresso nel suo gioco, scalando le classifiche mondiali con buone prestazioni. La sua ascesa era stata particolarmente notevole nella seconda parte della stagione, permettendogli di stabilirsi saldamente tra i primi 20 giocatori del mondo.

Purtroppo, questo periodo di successo è stato offuscato da persistenti problemi al gomito destro. Queste difficoltà fisiche, che lo hanno afflitto per diverse settimane, hanno iniziato a influenzare significativamente le sue prestazioni in campo. Nonostante i tentativi di gestire il problema con trattamenti conservativi, la situazione non ha mostrato segni di miglioramento.

Di fronte al peggioramento delle condizioni del gomito e al rischio di compromettere ulteriormente la sua carriera, Korda e il suo team hanno preso la difficile decisione di ricorrere all’intervento chirurgico. Questa scelta, sebbene possa comportare una pausa forzata dal circuito, è vista come necessaria per garantire una completa guarigione e permettere a Korda di tornare al suo massimo livello competitivo.





Francesco Paolo Villarico