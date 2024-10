Le dichiarazioni di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dopo le vittorie di oggi a Shanghai (Video)

D. Oggi come è stato il match ed il prossimo impegno?

JANNIK SINNER: Il recupero è importante. Ovviamente sarà una partita diversa rispetto a quella di oggi, una partita difficile, ma non vedo l’ora di giocarla, e poi vedremo cosa riuscirò a fare.

D. È stata una prestazione molto completa oggi, cosa senti di dover ancora migliorare dopo una vittoria come questa?

JANNIK SINNER: Ne abbiamo appena parlato un po’, per quanto riguarda il gioco in risposta, la risposta in sé, sicuramente deve essere migliore, leggermente migliore, ma per il resto ho sentito che oggi funzionava piuttosto bene. Ma ovviamente è un po’ diverso perché, sai, quando fai il break abbastanza presto in ogni set, poi ti dà un po’ più di fiducia.

D. Hai giocato molto tennis ultimamente, ti senti ancora fresco?

JANNIK SINNER: Sì, insomma, sono solo felice di essere in campo, e spero di poter giocare un buon tennis, che è la cosa più importante per me, e spero di poterlo fare. Ovviamente quello che verrà domani, come ho detto, sarà una partita diversa, ma, sì, non vedo l’ora.

D. “Vediamo i nuovi membri del tuo team. Ulises, che faceva parte del team di Novak, così come Marco Panichi, di cosa hai bisogno da loro durante le partite? Cosa possono offrire in termini di linguaggio del corpo o istruzioni?”

Jannik SINNER: “Sicuramente ci vuole un po’ di tempo per conoscersi meglio a vicenda. Mi sento già molto a mio agio con loro. Cerchiamo di migliorare un paio di cose e di cambiarne altre. Cose che si spera mi renderanno un giocatore e una persona migliore. Sono contento di aver iniziato abbastanza presto quando ho preso la decisione. Questo significa molto per me. Sento che c’è ancora molto lavoro da fare. Soprattutto fuori dal campo. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro.”

D. Potresti descrivere le tue sensazioni, il motivo per cui hai ancora questo slancio, questa energia verso la fine della stagione? Come hai detto, stai giocando un gran tennis, soprattutto nel finale di stagione, durante lo swing cinese, quando ovviamente tutti sentono la fatica che subentra, ma tu stai ancora giocando molto bene, come hai menzionato. Qual è il segreto?

CARLOS ALCARAZ: Beh, sto cercando di mantenere lo slancio. Penso di sentirmi benissimo in campo, fisicamente mi sento bene. Per me, per il mio tennis, è davvero importante sentirmi così. Sto anche colpendo la palla molto, molto bene, quindi sto cercando di mantenere lo stesso livello nelle partite.

Sono una persona che cerca di mantenere gli aspetti positivi. Ad esempio, nello swing americano, non è andata come mi aspettavo, quindi ho avuto più tempo per preparare bene questa parte della stagione. Ho avuto alcune settimane in cui ho lavorato davvero duramente, ho fatto un ottimo lavoro sia fisicamente che in campo, solo per sentirmi al meglio arrivando a questo torneo. Penso che questa sia la differenza, ed è per questo che sto mostrando un tennis davvero buono, perché fisicamente mi sento alla grande e, sai, sto solo cercando di divertirmi e godermi il mio tempo in campo, giocando bei punti, bei scambi, e il modo in cui sto colpendo la palla è piuttosto buono ultimamente.

D. Guardando al prossimo turno, ovviamente affronterai un altro giocatore cinese. Cosa sai del gioco di Wu Yibing, hai visto qualcuna delle sue partite, cosa ti aspetti per il prossimo turno?

CARLOS ALCARAZ: Beh, so che era nella top 100. Ha vinto un titolo ATP, se non sbaglio. Gioca un tennis davvero buono. Ho visto alcune delle sue partite quando era nella top 100. Non so cosa gli sia successo, se si sia infortunato, non lo so, ma ha appena battuto Jarry 6-2, 6-1, molto facilmente per lui. Quindi, battere un giocatore come Jarry nel modo in cui l’ha fatto è impressionante, quindi devo essere davvero concentrato su quella partita.

Guarderò o riguarderò la partita che ha giocato qui a Shanghai contro Jarry ieri, solo per vedere qual è il suo livello, e affrontare la partita di domani nel miglior modo possibile.

D. Jerry ha commentato che è stato un piacere condividere il campo con te. Tu stesso hai solo 21 anni, com’è essere un modello per alcuni di quei giocatori più giovani?

CARLOS ALCARAZ: Beh, per me è fantastico, onestamente. Vedremo le generazioni che, sai, beh, lui è più giovane di me, ma poi giocare contro i giocatori più giovani, per me è fantastico sentire quelle parole da lui. Condivideremo il campo sempre più spesso, sicuramente. Ci alleneremo in futuro, giocando partite importanti, ne sono sicuro, perché lui ci sarà, sarà al top. Sì, sono solo felice di affrontarli, di giocare contro di loro, quindi vedremo in futuro, ma per me è davvero un piacere anche stare in campo con lui.

D. Hai giocato con Jerry a Melbourne e anche qui, in quale area del suo gioco è migliorato di più?

CARLOS ALCARAZ: Beh, non voglio contare la partita che ho giocato contro di lui in Australia, perché si è infortunato e abbiamo giocato solo un set, e sicuramente non era lo stesso, sai, a un buon livello fisico.

Non lo so. Ho visto le sue ultime partite, ha appena vinto il suo primo titolo ATP, è impressionante anche questo, sta giocando un buon tennis. Lo guarderò, lo seguirò, guarderò anche molte delle sue partite. Penso che migliorerà velocemente e molto bene, quindi questo è un ragazzo su cui dobbiamo tenere gli occhi e seguire i suoi risultati, perché farà grandi cose alla fine della stagione e nei prossimi anni.