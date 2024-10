Alcaraz vince a Pechino: “Ho ritrovato la motivazione. La vittoria? Un momento speciale per me e il mio team”

Carlos Alcaraz ha ritrovato il sorriso. La vivacità, la fluidità, la lucidità, la sensazione di travolgere il suo avversario quando attiva il turbo. Il murciano ha messo il sigillo a un magnifico torneo all’ATP Pechino battendo il suo attuale maggior rivale, Jannik Sinner, in una finale che va dritta nella Hall of Fame dell’anno 2024. È un titolo quasi terapeutico per il tennista di El Palmar, che in conferenza stampa ha confessato le difficoltà incontrate dopo le sconfitte nel tour nordamericano e ha sottolineato il lavoro mentale fatto con Juan Carlos Ferrero per recuperare la fame e la motivazione.

Dove collocherebbe questa incredibile finale all’interno della sua rivalità e dei precedenti duelli con Sinner

“Comincerò dicendo che quando io e Jannik ci affrontiamo, credo sia qualcosa di grandioso per il tennis: firmiamo sempre un duello molto intenso, equilibrato, con grandi punti e grandi scambi. Credo che grazie a questo tipo di partite la gente che non guarda il tennis inizia a vedere le partite e persino ad allenarsi. Questo, credo, sia fantastico. Cerco di godermi al massimo quando affronto Jannik, ma non è facile.

Adesso sono molto felice. Quando sei in grado di battere uno dei migliori, per non dire il miglior giocatore del mondo, senti di star facendo tutto nel modo giusto, che stai facendo un grande lavoro. Sono molto orgoglioso per tutto quello che ho fatto nell’ultimo mese, lavorando molto duramente fisicamente e in campo. È stato un mese molto intenso, ma sono felice di concluderlo con il titolo qui a Pechino dopo una partita veramente incredibile. Entrambi abbiamo mostrato un livello altissimo di tennis, anche mentale e fisico, correndo fino all’ultima palla, spostandoci da un lato all’altro, con grandi punti nel tie-break del terzo set. Sono molto felice di aver ottenuto la vittoria”.

L’incredibile tie-break che ha giocato, vincendo sette punti di fila per chiudere la partita

“Venivamo da una partita molto equilibrata. Jannik avrebbe potuto vincerla in due set, anch’io avrei potuto vincerla in due. Ho avuto le mie opportunità nel primo set, non le ho sfruttate. Sono molto felice per il modo in cui ho gestito quel momento. Ho perso il primo set dopo aver avuto molte opportunità. Non ci sono riuscito. Ho cercato di liberare un po’ la mente e iniziare il secondo set giocando al livello che avevo mostrato nel primo.

Alla fine, tutto è stato molto serrato. Nel tie-break ho pensato alla statistica di Sinner nei tie-break, credo che non ne avesse perso nemmeno uno degli ultimi 18 o 15, qualcosa del genere. Ho pensato: ‘Ok, cercherò di non perdere un altro tie-break’, ma è stato difficile. I primi due punti con il mio servizio sono stati molto equilibrati: da lì in poi sono rimasto lì, ho cercato di non pensare ad altro che non fosse il punto successivo. Ho voluto giocare come sempre: se sbaglio, sbaglio, ma volevo pensare di aver dato tutto in ogni punto. Questo è ciò che veramente importa”.

Sull’immagine emozionante di Ferrero, che piangeva in panchina dopo la sua vittoria

“Non l’ho visto piangere. È bello saperlo, suppongo (ride). Sì, è stata una vittoria molto speciale per me. È speciale alzare questo trofeo davanti alla mia squadra e a parte della mia famiglia. Suppongo si sia emozionato perché sappiamo tutto quello che abbiamo passato negli ultimi due mesi. Abbiamo vissuto momenti difficili sia dentro che fuori dal campo. Come ho detto nel mio discorso, grazie alla mia squadra ho iniziato a recuperare l’entusiasmo di giocare partite e di allenarmi, ho ritrovato la motivazione. Avevo voglia di viaggiare e di disputare tornei di nuovo.

Dopo il tour nordamericano ero un po’ giù, non volevo toccare una racchetta per un po’, non volevo viaggiare. In seguito, abbiamo parlato molto durante quei giorni, sapendo che dovevo tornare ad allenarmi, ad essere più forte fisicamente, ad essere più forte mentalmente per superare quei momenti. Nell’ultimo mese abbiamo lavorato molto duramente sia dentro che fuori dal campo per poter vivere di nuovo un momento così. Per questo credo si sia emozionato; questo è stato un momento speciale sia per me che per le persone che mi circondano”.