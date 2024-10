Jannik Sinner dopo la finale conquistata a Pechino: “Al prossimo match per ora non voglio pensare ma voglio solo riposare” (Sintesi video della partita)

Jannik Sinner: “E’ stato un match molto duro, io non lo conoscevo molto e all’inizio non sapevo cosa aspettarmi – il commento a caldo di Jannik -. Nel primo set ho giocato un buon tennis: ho perso un po’ di intensità nel secondo dove, nonostante tutto, ho avuto delle occasioni ma non sono riuscito a brekkarlo. Mentalmente però sono riuscito a rimanere nella partita ed ho giocato invece un tie-break piuttosto buono. Sono contendo di essere tornato in finale anche quest’anno, ma contro Alcaraz sarà diverso perché ci conosciamo davvero bene”.

“Al prossimo match per ora non voglio pensare ma voglio solo riposare. So che sarà dura ma le situazioni in campo possono essere molto diverse a seconda delle partite e del momento. Comunque per adesso mi godo il fatto essere un’altra volta in finale quest’anno (la settima, e le sei precedenti le ha vinte tutte): giocare per il titolo è sempre un bel momento. Mi auguro che sia un gran match per entrambi e…spero di vincerlo io”!