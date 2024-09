Challenger Bad Waltersdorf: Il Tabellone Principale e di Quali. Tre azzurre nel md e uno nelle quali

Challenger Bad Waltersdorf – Tabellone Principale – terra

(1) Jaume Munar vs Tomas Barrios Vera

Qualifier vs (Alt) Dennis Novak

Qualifier vs Matej Dodig

Andrea Pellegrino vs (8) Daniel Elahi Galan

(3) Federico Coria vs Qualifier

Qualifier vs (Alt) Geoffrey Blancaneaux

Nicolas Moreno De Alboran vs (Alt) Federico Arnaboldi

Henri Squire vs (5) Francesco Passaro

(7) Albert Ramos-Vinolas vs (WC) Lukas Neumayer

(Alt) Carlos Taberner vs (WC) Joel Schwaerzler

Qualifier vs Javier Barranco Cosano

Dmitry Popko vs (4) Thiago Seyboth Wild

(6) Laslo Djere vs Qualifier

Jerome Kym vs (Alt) Filip Misolic

Vit Kopriva vs (WC) Sandro Kopp

Vilius Gaubas vs (2) Thiago Monteiro

Challenger Bad Waltersdorf – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Jan Choinski vs (WC) Syl Gaxherri

(PR) Blaz Rola vs (7) Kilian Feldbausch

(2) Daniel Masur vs Mika Brunold

(WC) Sebastian Sorger vs (8) Carlos Lopez Montagud

(3) Michael Vrbensky vs (Alt) Aleksandr Braynin

(Alt) Gerald Melzer vs (Alt) (10) Marko Topo

(4) Jonas Forejtek vs (PR) Maximilian Neuchrist

(WC) Matthias Ujvary vs (11) Tim Handel

(5) Martin Klizan vs (Alt) Cem Ilkel

(WC) Lucas Miedler vs (9) Nino Serdarusic

(6) Martin Krumich vs (Alt) David Pichler

(Alt) Peter Buldorini vs (12) Neil Oberleitner

COURT 1 – ore 10:00

Sebastian Sorger vs Carlos Lopez Montagud

Peter Buldorini vs Neil Oberleitner

Gerald Melzer vs Marko Topo

Lucas Miedler vs Nino Serdarusic

COURT 2 – ore 10:00

Daniel Masur vs Mika Brunold

Matthias Ujvary vs Tim Handel

Jan Choinski vs Syl Gaxherri

Michael Vrbensky vs Aleksandr Braynin

COURT 3 – ore 10:00

Jonas Forejtek vs Maximilian Neuchrist

Martin Krumich vs David Pichler

Blaz Rola vs Kilian Feldbausch

Martin Klizan vs Cem Ilkel