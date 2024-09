Nadal rinuncia alla Laver Cup di Berlino

Niente passerella alla Laver Cup per Rafael Nadal. Il super campione iberico, molto atteso in quel di Berlino a capitanare simbolicamente il team Europe – ricco di stelle come Alcaraz, Zverev e Medvedev – ha annunciato il forfait per l’evento della prossima settimana. Ancora non è stato annunciato il sostituto. Questo il messaggio rilasciato dall’evento.

“Sono davvero deluso di dover annunciare che non potrò partecipare alla Laver Cup di Berlino la prossima settimana. Questa è una competizione a squadre e per supportare davvero il Team Europe, devo fare ciò che è meglio per loro e in questo momento ci sono altri giocatori che possono aiutare la squadra a vincere. Ho così tanti ricordi fantastici ed emozionanti della Laver Cup e non vedevo l’ora di stare con i miei compagni di squadra e con Bjorn nel suo ultimo anno da capitano. Auguro al Team Europe la migliore fortuna e li sosterrò da lontano.”

