New York si prepara al grande spettacolo: Sabalenka-Pegula conquistano la finale (Video)

La potenza e la determinazione di Aryna Sabalenka continuano a dominare. La bielorussa, attualmente numero due del mondo, si è guadagnata per il secondo anno consecutivo un posto nella finale degli US Open. Questa sarà la sua quarta finale di un torneo del Grande Slam, tutte raggiunte negli ultimi quattro Major disputati su superficie veloce – un risultato che sottolinea la sua crescente supremazia su questo tipo di campi.

Il percorso di Sabalenka verso la vetta del tennis mondiale è stato impressionante. Dopo essere stata finalista a New York lo scorso anno, ha conquistato gli ultimi due Australian Open a Melbourne, consolidando il suo status di campionessa Slam.

Nelle semifinali, la ventiseienne ha mostrato la sua classe superiore contro l’americana Emma Navarro, numero 12 del ranking WTA, che faceva il suo debutto in una semifinale Slam. Con un punteggio di 6-3, 7-6(5), Sabalenka ha controllato il match per la maggior parte del tempo, senza dover ricorrere al suo miglior tennis. Tuttavia, un momento di tensione sul 6-3, 5-4, quando serviva per chiudere l’incontro, l’americana ha portato il match al tie-break, ma la bielorussa ha mantenuto la calma e ha chiuso la partita in 1 ora e 31 minuti.

Slam Us Open E. Navarro [13] E. Navarro [13] 3 6 A. Sabalenka [2] A. Sabalenka [2] 6 7 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 2-0* df 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 E. Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 E. Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-4 → 3-5 E. Navarro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 E. Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 E. Navarro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 E. Navarro 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 E. Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 E. Navarro 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 E. Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 A. Sabalenka 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 0-2 → 1-2 E. Navarro 0-15 15-15 15-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 0-1

Dall’altra parte della rete, nella finale di sabato, Sabalenka troverà Jessica Pegula, trentenne americana che ha realizzato il sogno di una vita raggiungendo la sua prima finale Slam proprio nel “suo” US Open. Pegula, che rientrerà nella top 3 del ranking dopo questo torneo, ha compiuto una rimonta straordinaria in semifinale contro la ceca Karolina Muchova.

Il match tra Pegula e Muchova è stato un vero e proprio spettacolo di tennis. Dopo essere stata dominata nel primo set e parte del secondo, trovandosi sotto 1-6, 0-2 e 30-40, Pegula ha dimostrato una resistenza mentale eccezionale. Ha ribaltato completamente l’inerzia del match, vincendo con il punteggio di 1-6, 6-4, 6-2. La sua maggiore consistenza (solo 22 errori non forzati contro i 41 dell’avversaria) è stata la chiave della vittoria in un incontro caratterizzato da scambi spettacolari.

Slam Us Open J. Pegula [6] J. Pegula [6] 1 6 6 K. Muchova K. Muchova 6 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 K. Muchova 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 K. Muchova 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-1 → 4-2 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 K. Muchova 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 K. Muchova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Muchova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 5-4 → 6-4 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 K. Muchova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 K. Muchova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 J. Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Muchova 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 1-2 → 2-2 J. Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 0-1 → 0-2 J. Pegula 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-5 → 1-6 J. Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 J. Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 K. Muchova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

La finale di sabato si preannuncia come un confronto tra la potenza e l’esperienza di Sabalenka e la determinazione di Pegula, che giocherà davanti al suo pubblico.





Francesco Paolo Villarico