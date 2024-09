Jannik Sinner: “Lo sport è imprevedibile, io guardo solo dalla mia parte di tabellone” (Sintesi e intervista)

Terza vittoria consecutiva per Jannik Sinner agli US Open 2024, superando le partite più difficili da affrontare a livello mentale. Tutto ciò che verrà d’ora in poi dovrà essere risolto sul piano tennistico, poiché i rivali più pericolosi del tabellone cominciano ad apparire dall’altra parte della rete. Tommy Paul sarà il prossimo esame nel cammino dell’italiano.

Alcaraz e Djokovic, fuori dal torneo

“Questo dimostra che lo sport è imprevedibile. Ogni volta che abbassi un po’ il tuo livello, non importa se sia mentale, fisico o tennistico, alla fine ha un impatto sul risultato. I due giocatori contro cui hanno perso hanno giocato un tennis incredibile, quindi queste cose succedono. Io guardo solo alla mia parte, mi concentro sulle cose che devo fare, le cose che sto facendo in quest’ultimo periodo. Poi vedremo cosa succede”.

Tommy Paul al quarto turno

“Sarà una grande sfida, è un ottimo giocatore, è migliorato molto negli ultimi tempi, quindi è una sfida importante. Lui gioca molto bene, specialmente quando compete qui negli Stati Uniti, quindi sicuramente sarà una partita difficile per me. Spero di essere pronto a competere nel miglior modo possibile, non vedo l’ora che arrivi. Questi incontri sono sempre molto emozionanti da giocare, quindi sono felice di poter essere di nuovo in uno di essi, vedremo cosa succede”.

Il ruolo dell’Arthur Ashe nel suo match con O’Connell

“Ricordo le mie prime impressioni su questo campo, è un po’ diverso dagli altri, lo stadio è enorme. Oggi ho sentito di aver alzato il livello nelle ultime due partite, mi sono sentito meglio in campo, cercando di giocare tatticamente nel modo giusto. Ho eseguito tutto in modo positivo, e si è visto poi nel risultato. Chris è un giocatore pericoloso, quando serve bene è difficile breakkarlo, quindi ho cercato di spostarlo un po’ da un lato per poi spostarlo un po’, essendo imprevedibile. Sono contento di come ho giocato oggi, qui ogni avversario è diverso, quindi vedremo cosa succederà nel prossimo turno. Spero di mantenere questa mentalità positiva”.

L’esigenza di essere al N°1

“Se vuoi rimanere nella posizione in cui sei, devi sempre migliorare. Se vuoi migliorare il tuo ranking e il modo in cui giochi, devi sempre migliorare. Ci sono giocatori che continuamente si spingono al limite, è lì che si migliora davvero. Questa è la parte migliore di tutto il processo che dobbiamo attraversare, almeno questo è ciò che il mio team ed io cerchiamo di fare. Ci sono alcune cose con cui sei d’accordo e altre con cui non lo sei, ma è un grande processo da percorrere, significa che come giocatore mi interessa molto migliorare e anche ai tuoi allenatori, anche se molte volte senti cose che non vuoi sentire. È una cosa buona per i giocatori avere diversi rivali che ti portino al limite”.

I tre aspetti che ha migliorato di più nel 2024

“Sono migliorati molto nei movimenti, oltre all’aspetto fisico. Anche il servizio, sento di essere migliorato, specialmente la seconda di servizio. Direi che queste tre cose sono quelle che ho migliorato di più. Almeno questo è ciò che Darren mi dice sempre, perché capisce la posizione in cui mi trovo e i problemi che comporta tutto il processo, lui vuole sempre che continui a lavorare. Alla fine è un mix di molte cose, non solo di alcune. Mi fa molto bene condividere il tempo con Darren e Simone, sono due allenatori diversi che lavorano molto bene insieme, si hanno un grande rispetto reciproco e questo è fantastico da vedere. È anche difficile trovare due allenatori così diversi che si completino così bene tra loro, sono molto fortunato ad avere questa squadra”.