Challenger Genova: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. 28 azzurri al via tra Md e Quali

Challenger Genova – Tabellone Principale – terra

(1) Thiago Seyboth Wild vs Qualifier

Stefano Travaglia vs Samuel Vincent Ruggeri

Gianluca Mager vs (Alt) Martin Klizan

Qualifier vs (8) Andrea Pellegrino

(3) Jaume Munar vs Qualifier

(WC) Federico Bondioli vs Qualifier

Kei Nishikori vs Qualifier

(WC) Gianluca Cadenasso vs (7) Juan Pablo Varillas

(5) Stefano Napolitano vs Giovanni Fonio

Adrian Andreev vs Qualifier

(WC) Jacopo Berrettini vs Ignacio Buse

Dmitry Popko vs (4) Daniel Elahi Galan

(6) Francesco Passaro vs Federico Arnaboldi

Gonzalo Bueno vs (Alt) Alexander Weis

Benjamin Hassan vs Francesco Maestrelli

Gabriel Debru vs (2) Thiago Monteiro

A. Picchione (1)vs S. Massucco (WC)P. Basile (WC)vs A. Guerrieri (12)

C. Denolly (2) vs S. Agostini (Alt)

A. Jecan (Alt) vs K. Feldbausch (9)

M. Dellavedova (3) vs B. Gadamauri

J. Nikles (PR) vs V. Orlov (11)

M. Poljicak (4) vs V. Uzhylovskyi (Alt)

S. Reitano (Alt) vs G. Oradini (7)

G. Olivieri (5) vs L. Castagnola

F. Romano (Alt) vs G. Ferrari (10)

M. Echargui (6) vs J. Ocleppo (Alt)

G. Vulpitta (WC) vs M. Serafini (8)

Stefano Reitanovs Giovanni OradiniMoez Echarguivs Julian OcleppoPierluigi Basilevs Andrea GuerrieriMatthew Dellavedovavs Buvaysar Gadamauri

Campo 1 – ore 10:00

Filippo Romano vs Gianmarco Ferrari

Gabriele Vulpitta vs Marcello Serafini

Andrea Picchione vs simone Massucco

Alexandru Jecan vs Kilian Feldbausch

Campo 2 – ore 10:00

Mili Poljicak vs Volodoymyr Uzhylovskyi

Genaro Alberto Olivieri vs Luca Castagnola

Corentin Denolly vs Simone Agostini

Johan Nikles vs Vladyslav Orlov