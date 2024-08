US Open: Paolini supera Putintseva, è negli ottavi (vs. Muchova). Una vittoria da record per il tennis italiano

Bravissima Jasmine Paolini che supera in due set 6-3 6-4 la kazaka Yulia Putintseva numero 30 del mondo, e si qualifica per gli ottavi di finale degli US Open. Una partita importante e che segna anche due record: la toscana è la prima tennista italiana ad arrivare nei primi 16 di tutti gli Slam nello stesso anno solare e anche l’azzurra con più vittorie in singolare nei tornei dello Slam in una singola stagione.

Una partita che ha detto poco tecnicamente. Putintseva che sulla carta poteva presentare qualche difficoltà in campo si è sciolta come neve al sole. Nervosa e fallosa specialmente dalla parte del dritto l’allieva di Matteo Donati non è stata mai in partita. Jasmine ha controllato il match, sempre avanti nel punteggio, ed avrebbe potuto chiudere anche prima se non si fosse a volte fatta prendere dalla fretta in risposta.

Comunque una vittoria importante che conferma la capacità di Jasmine di giocare bene su tutte le superfici e la capacità di conquistare con il suo sorriso anche il pubblico del Louis Armstrong:

“Credo di essere stata solida di giocare il mio tennis, lei ha giocato bene quest’anno, Mi sono detta stai calma cerca di giocare una palla più. Ho iniziato a credere in me stessa quest’anno non avevo mai fatto questi risultati e questo mi ha dato fiducia . E’ bello giocare in uno stadio grande così. Sono felice , Sono piccola, ma corro veloce e devo giocare in modo diverso. All’inizio ero in difficoltà di fronte alle giocatrici più alte, ma ho rimediato con la varietà del gioco. Quando ho giocato di notte mia mamma, mi ha scritta che non riusciva a stare sveglia, devo ringraziare lei e mio papà che mi hanno sempre sostenuto.”

Sorride Jasmine che esce ancora una volta tra gli applausi.

Ora per lei Karolina Muchova che vanta la finale al Roland Garros 2023, un titolo WTA nel 2019 in Corea ed un best ranking al numero 8. Jasmine è sotto tre a zero negli scontri diretti, ma era un’altra era e un’altra Paolini. Jasmine parte favorita anche se dovrà giocare più concentrata e senza fretta. I quarti sono ad un passo, forza Jasmine.

Primo set

Inizia a servire Jasmine che tiene la messa in gioco senza problemi. Piove a New York e si gioca con il tetto chiuso, condizioni amate da Paolini. È subito break, con Putintseva fallosa che non riesce a trovare il ritmo 2-0. La numero cinque del mondo conferma il break 3-0. Al servizio Putintseva con il rumore della pioggia sul tetto dell’Armstrong. Serve bene la kazaka. Game solo di servizi e risposte, Putintseva smuove lo score 3-1. Jasmine fatica anche lei a trovare il ritmo. Va a rete, ma sbaglia direzione e la kazaka la infila con il passante. Palla break cancellata con servizio e dritto. Ancora un errore di rovescio e seconda palla break Putintseva. Paolini si apre il campo ed annulla con un dritto vincente. Attacco controtempo e demivolè fuori, terza palla break. Dritto in contropiede annullata. Jasmine insiste con traiettorie alte, ma manca il controllo. Quarta occasione per la kazaka che risponde fuori. Furlan invita Jasmine a servire al corpo, ma Putintseva risponde alla grande e siamo al quinto break point. Palla corta della kazaka che recupera il break 3-2. Solida Putintseva che recupera da 0-30 ed vince il braccio di ferro sulla diagonale del rovescio. Anche Putintseva alza la traiettoria e mette in difficolta l’allieva di Furlan. Mette fuori una facile volè la 30 del mondo. Palla break Paolini. Finalmente accelera da fondo Jasmine ed è break 4-2. Il tetto chiuso aumenta il brusio del pubblico e l’arbitro richiama gli spettatori al rispetto dei giocatori. Putintseva come un po’ tutte le tenniste gioca meglio in risposta che al sevizio. Due palle break. Servizio e dritto per annullare la prima. Putintseva fa due passi in campo per rispondere alla seconda di Jasmine e chiude il punto. Tre break in tre giochi 4-3. La partita stenta a decollare, molti errori, traiettorie di attesa, poche accelerazioni. Jasmine chiude due punti a rete e domina lo scambio successivo. Palla break per la 5 del mondo. Regalo della Putintseva 5-3. Jasmine serve per il set e chiude il primo punto a rete. Si innervosisce la kazaka che getta la racchetta a terra. Set-point per Jasmine che chiude con un servizio vincente 6-3 in 46 minuti.

Secondo set

Inizia a servire Putintseva . Paolini pressa in risposta con la kazaka nervosa che continua a far rimbalzare la sua racchetta sul cemento newyorchese. Tiene comunque la messa in gioco Putintseva dopo un game durato 11 punti : 0-1. Serve Jasmine che vince il game a zero. Due variazioni per Paolini. Una smorzata ed una discesa a rete : 1-1. Paolini ha cambiato ritmo ed arrivano due palle break. Dritto fuori di Putintseva ed arriva il break: 2-1. Solida al servizio Jasmine conferma il break : 3-1. Buon gioco della Putintseva che tiene il servizio lasciando un solo quindici e resta attaccata : 3-2. Gioco fondamentale per non far rientrare in partita la kazaka. Poche prime da parte di Paolini che gioca con troppa fretta. Palla break da difendere. Buon servizio e risposta in rete. Dritto fuori ed ancora palla break per Putintseva. Ottima prima di nuovo parità. Attenta Jasmine trova il tempo sulla palla, errore grave di dritto della Putintseva, palla per confermare il break. Dritto fuori si gioca la quarta parità. Serve bene la numero cinque del mondo e finalmente arriva anche un ace : 4-2. Sempre troppa fretta in risposta della Paolini, Putintseva rimane vicina : 4-3. Palle nuove per Jasmine e medical time out per Purintsva che si fa trattare per vesciche sul piede destro. Importante per Jasmine non perdere il ritmo. L’avversaria è lì importante tenerla a distanza. Nessun problema . Il servizio gira e Putintseva ci mette del suo : 5-3. La kazaka al servizio per restare nella partita. Serve bene la kazaka che resta sempre indietro di un break : 5-4. Paolini al servizio per centrare gli ottavi di finale. Ennesimo errore di Putintseva con il dritto, 30-0 a due punti dal match. Ancora un dritto fuori della kazaka ed arrivano due match-point. Jasmine chiude con il primo 6-4 ed ottavi di finale anche agli US Open.

Enrico Milani

Y. Putintseva vs J. Paolini



Slam Us Open Y. Putintseva [30] Y. Putintseva [30] 3 4 J. Paolini [5] J. Paolini [5] 6 6 Vincitore: J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Y. Putintseva 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Paolini 15-0 40-0 3-4 → 3-5 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-3 → 1-3 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Statistiche 🇰🇿 Y. Putintseva 🇮🇹 J. Paolini Ace 2 1 Doppi falli 2 1 Percentuale prime di servizio 72% (47/65) 61% (42/69) Punti vinti con la prima 53% (25/47) 67% (28/42) Punti vinti con la seconda 50% (9/18) 59% (16/27) Punti vinti a rete 60% (6/10) 63% (12/19) Palle break convertite 22% (2/9) 67% (4/6) Punti vinti in risposta 36% (25/69) 48% (31/65) Vincenti 16 22 Errori non forzati 33 23 Punti totali vinti 59 75 Distanza coperta 9255.9 ft 9707.8 ft Distanza coperta per punto 69.1 ft 72.4 ft