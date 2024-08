Arnaldi strepitoso a New York: vola al terzo turno degli US Open. Il sanremese domina Safiullin in tre set. i ferma al secondo turno l’avventura di Mattia Bellucci

Matteo Arnaldi avanza agli US Open approdando al terzo ostacolo. Il giovane talento sanremese ha offerto una prestazione impeccabile nel secondo turno del torneo, superando con autorità Roman Safiullin con un secco 6-2, 6-4, 6-4 in poco più di due ore di gioco.

Fin dalle prime battute, Arnaldi ha dimostrato di avere le idee chiare, imponendo il suo gioco aggressivo e preciso. Il break immediato nel primo game ha dato il là a una performance di altissimo livello, con l’azzurro che ha dominato il primo set, chiudendolo con un netto 6-2 grazie a passanti millimetrici e una presenza costante a rete.

Il secondo set ha visto un Safiullin più combattivo, ma Arnaldi non si è fatto intimorire. Dopo aver annullato due palle break nei primi game, il numero 30 del mondo ha approfittato di alcuni errori dell’avversario per strappare il servizio. Nonostante un piccolo passaggio a vuoto che gli è costato il controbreak, l’italiano ha subito ristabilito le distanze, chiudendo il parziale 6-4.

L’interruzione al termine del secondo set non ha minimamente scalfito la concentrazione di Arnaldi. Rientrato in campo, il sanremese ha immediatamente brekkato Safiullin con un mix di colpi spettacolari, tra cui un pallonetto da manuale e un rovescio in contropiede. La solidità al servizio, evidenziata da due ace consecutivi in un momento delicato sul 2-1 40 pari, ha permesso all’azzurro di gestire il vantaggio fino al 6-4 finale.

Con questa vittoria, Matteo Arnaldi si guadagna l’accesso al terzo turno degli US Open, dove affronterà Jordan Thompson che ha sconfitto a sorpresa Hubert Hurkacz in tre set. Questo successo apre scenari interessanti per il prosieguo del torneo del tennista italiano.

Slam Us Open M. Arnaldi [30] M. Arnaldi [30] 6 6 6 R. Safiullin R. Safiullin 2 4 4 Vincitore: M. Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 2-1 → 3-1 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 R. Safiullin 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 5-3 → 5-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 5-3 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-2 → 6-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 R. Safiullin 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Statistiche 🇮🇹 M. Arnaldi 🇷🇺 R. Safiullin Ace 7 3 Doppi falli 3 3 Percentuale prime di servizio 65% (56/86) 59% (49/83) Punti vinti con la prima 75% (42/56) 59% (29/49) Punti vinti con la seconda 57% (17/30) 53% (18/34) Punti vinti a rete 71% (15/21) 57% (16/28) Palle break convertite 56% (5/9) 33% (1/3) Punti vinti in risposta 43% (36/83) 31% (27/86) Vincenti 32 27 Errori non forzati 22 34 Punti totali vinti 95 74 Distanza coperta 2992.0 ft 3292.7 ft Distanza coperta per punto 17.7 ft 19.5 ft

L’avventura diagli US Open 2024 si è conclusa al secondo turno, interrompendo una corsa che aveva entusiasmato gli appassionati italiani. Il tennista lombardo, dopo aver superato brillantemente le qualificazioni e aver conquistato una prestigiosa vittoria all’esordio contro il tre volte campione Slam Stan Wawrinka, si è arreso all’australianocon il punteggio di 6-3, 6-4, 3-6, 6-3.

La partita odierna non ha visto Bellucci esprimersi ai livelli che avevano caratterizzato le sue precedenti prestazioni nel torneo. Il giovane azzurro ha faticato a trovare il suo miglior tennis, condizionato anche dalle insidiose condizioni ventose che hanno caratterizzato la giornata a Flushing Meadows.

Particolarmente evidente è stata la difficoltà di Mattia in risposta. Nel corso dell’incontro, Bellucci è riuscito a procurarsi solamente tre palle break, riuscendo a concretizzarne una sola, quella che gli ha permesso di aggiudicarsi il terzo set e di riaprire momentaneamente la partita.

Nonostante la sconfitta, il percorso di Bellucci a New York rimane decisamente positivo. La capacità di superare le qualificazioni e di imporsi su un campione del calibro di Wawrinka sono segnali incoraggianti. Questa esperienza agli US Open rappresenterà sicuramente un importante bagaglio di crescita per il giovane lombardo.

O’Connell, dal canto suo, ha dimostrato di saper gestire meglio le difficili condizioni di gioco, sfruttando la sua maggiore esperienza nel circuito maggiore. L’australiano prosegue così il suo cammino nel torneo, mentre per Bellucci è tempo di analizzare questa esperienza e prepararsi per le prossime sfide.

Slam Us Open M. Bellucci M. Bellucci 3 4 6 3 C. O'Connell C. O'Connell 6 6 3 6 Vincitore: C. O'Connell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 C. O'Connell 15-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 df ace 40-A 40-40 df ace A-40 ace 40-40 df ace A-40 ace 40-40 df ace A-40 ace 2-5 → 3-5 C. O'Connell 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 M. Bellucci 15-0 40-0 ace ace 1-4 → 2-4 C. O'Connell 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 M. Bellucci 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 0-1 → 1-1 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Bellucci 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Bellucci 15-0 40-0 3-3 → 4-3 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 M. Bellucci 0-15 df 0-30 0-40 2-2 → 2-3 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-1 → 2-2 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 4-4 → 4-5 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 4-4 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 3-3 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 2-5 → 3-5 C. O'Connell 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-4 → 2-4 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 1-3 → 1-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 ace 40-A 0-1 → 0-2 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 0-0 → 0-1

Statistiche 🇮🇹 M. Bellucci 🇦🇺 C. O’Connell Ace 23 17 Doppi falli 9 2 Percentuale prime di servizio 69% (95/138) 53% (56/105) Punti vinti con la prima 71% (67/95) 84% (47/56) Punti vinti con la seconda 40% (17/43) 57% (28/49) Punti vinti a rete 50% (18/36) 55% (11/20) Palle break convertite 67% (2/3) 22% (4/18) Punti vinti in risposta 29% (30/105) 39% (54/138) Vincenti 48 41 Errori non forzati 46 28 Punti totali vinti 114 129 Distanza coperta 10767.5 ft 11484.6 ft Distanza coperta per punto 44.3 ft 47.3 ft





Francesco Paolo Villarico