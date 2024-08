ITF Merbusch e Oldenzaal: I Main Draw

ITF MEERBUSCH(Ger 50k terra)

[1] Mona Barthel vs Magali Kempen

Julia Victoria Rennert vs Irene Burillo escorihuela

Ylena In-albon vs Silvia Ambrosio

Fabienne Gettwart vs [8] Lola Radivojevic

[4] Nuria Brancaccio vs TBD

Sofia Costoulas vs TBD

Valentina Steiner vs TBD

[6] Raluca Georgiana Serban vs TBD

[5] Leonie Kung vs TBD

Josy Daems vs TBD

Amina Anshba vs Isabella Shinikova

Weronika Falkowska vs [3] Berfu Cengiz

[7] Sinja Kraus vs Jessica Pieri

Julia Middendorf vs Alexa Volkov

TBD vs TBD

Lara Salden vs [2] Kathinka Von deichmann

[1] Ekaterina Makarovavs Isis Louise Van den broekYufei Renvs TBDMarina Melnikovavs Ekaterine GorgodzeAudrey Albievs [8] Hanne Vandewinkel

[4] Justina Mikulskyte vs TBD

Rose Marie Nijkamp vs TBD

Sapfo Sakellaridi vs TBD

Loes Ebeling koning vs [6] Gergana Topalova

[7] Ipek Oz vs Sarah Van emst

Katharina Hobgarski vs TBD

Vivian Wolff vs TBD

[3] Leyre Romero gormaz vs TBD

[5] Anouk Koevermans vs TBD

Victoria Mboko vs Gina Feistel

Daniela Vismane vs Stephanie Wagner

Carson Branstine vs [2] Polina Kudermetova