Italiani pronti a conquistare New York: Ambizioni e speranze alla vigilia degli US Open. Matteo Berrettini difende Sinner (Video)

L’attesa è finita: gli US Open sono alle porte e i tennisti italiani si preparano a scendere in campo con rinnovate ambizioni e speranze. Le dichiarazioni dei protagonisti azzurri dipingono un quadro di determinazione, maturità e desiderio di riscatto.

Matteo Berrettini, ex semifinalista del torneo, si presenta a New York con un nuovo approccio. “La parola più bella oggi per me è equilibrio”, afferma il romano, descrivendo questo come un “anno di ricostruzione”. Pur non essendo testa di serie, Berrettini si sente maturo e motivato: “Sto giocando bene e voglio continuare a farlo”. Il suo primo ostacolo sarà lo spagnolo Ramos-Vinolas.

Penso siano stati mesi difficili per lui, è impressionante come abbia gestito tutto. Avevo visto qualcosa di diverso nei suoi occhi, forse meno gioia del solito. Quando è uscito tutto ho capito cosa stesse bollendo in pentola. È impressionante come abbia gestito tutto, ha fatto risultati grandissimi nonostante la situazione. Abbiamo parlato negli spogliatoi, solo guardandoci negli occhi abbiamo capito quanto sia stato difficile gestire questa situazione. Anche in questi giorni sta gestendo il tutto in modo egregio, è impressionante alla sua età. Gli ho fatto i complimenti. Nessuno vorrebbe essere nei suoi panni, ma lo conosco bene e sono sicuro che sia stato un errore”.

Matteo Berrettini difende Sinner



Jasmine Paolini, numero 5 WTA, affronta il suo quinto US Open con prudenza e determinazione. “Confermarsi non è semplice”, ammette la tennista toscana, consapevole della difficoltà del suo primo turno contro Andreescu. Il suo approccio è focalizzato: “Cerco di pensare nel piccolo a quello che devo fare nel prossimo match”.

Lorenzo Musetti si presenta al torneo con una nuova prospettiva di vita, influenzata dalla recente paternità. “Diventare papà mi ha portato a scoprire un’altra parte di me”, confessa il carrarino. Numero 18 del mondo, Musetti punta a superare il terzo turno, suo miglior risultato finora a Flushing Meadows. Il suo primo avversario sarà il “gigante” americano Reilly Opelka.

Infine, Matteo Arnaldi, numero 30 ATP, si appresta a iniziare il suo terzo US Open con grande entusiasmo. “Mi sto allenando bene, do il 100% ogni giorno”, dichiara il sanremese. Con l’obiettivo ambizioso di raggiungere i quarti di finale, Arnaldi inizierà il suo percorso contro Zachary Svajda.





Francesco Paolo Villarico