Caso Sinner: la WADA potrebbe ricorrere contro l’assoluzione. Majchrzak critica la disparità di trattamento nel caso Sinner

Una volta concluso il caso di Jannik Sinner e dopo che è stato dichiarato innocente per i suoi due test antidoping positivi, c’è un’entità che ha il diritto di ricorrere contro la decisione dell’ITIA. Non è altro che l’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), che analizzerà a fondo l’intero processo e, se lo riterrà necessario, potrebbe ricorrere al Tribunale Arbitrale dello Sport, con sede a Losanna, come rivela il media tedesco aussiedlerbote.de.

Kamil Majchrzak è stato costretto a uno stop di 12 mesi dopo essere risultato positivo a quattro controlli antidoping, nonostante le quantità minime di sostanza proibita rilevate. Il tennista polacco aveva immediatamente presentato ricorso, sostenendo che si fosse trattato di una contaminazione dovuta all’assunzione di una bevanda isotonica contenente la sostanza non dichiarata sull’etichetta. L’ITIA ha infine accolto il suo ricorso, riducendo la squalifica da quattro anni a 12 mesi. Ora, di fronte al caso di Jannik Sinner, Majchrzak non ha potuto nascondere la sua amarezza.

“Poche ore prima del mio match ho ricevuto questa notizia estremamente scioccante e dolorosa per me. Non entrerò nei dettagli per tutelare la mia salute mentale, ma il fatto di non aver potuto difendermi in tribunale durante tutto il mio caso, mentre altri hanno potuto giocare normalmente trovandosi nella stessa situazione che ho vissuto io, non mi dà pace. Sono devastato e sopraffatto”, ha dichiarato il polacco. Majchrzak era 82° nel ranking mondiale quando è stato sanzionato e ha perso tutti i suoi punti a causa dell’anno di inattività forzata.





Marco Rossi