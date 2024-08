Caso Sinner: assolto ma non senza polemiche. Protestano alcuni tennisti. Pouille”Forse dovrebbero smettere di prenderci per idioti, no?”

A sole 24 ore dal suo trionfo a Cincinnati, Jannik Sinner si trova al centro di una tempesta mediatica che nulla ha a che fare con le sue recenti imprese sul campo. L’ITIA (Agenzia Internazionale per l’Integrità del Tennis) ha annunciato che il tennista italiano è stato dichiarato innocente dopo essere risultato positivo a due controlli antidoping effettuati lo scorso marzo.

Secondo il comunicato, nel corpo di Sinner sono state trovate tracce minime di Clostebol, una sostanza proibita. Il numero 1 del mondo ha sostenuto di essere stato vittima di una contaminazione involontaria attraverso il suo fisioterapista, una spiegazione che è stata accettata dall’ITIA. Nonostante l’assoluzione, Sinner perderà i punti e il montepremi guadagnati a Indian Wells, il torneo durante il quale sono stati effettuati i test.

La notizia ha scatenato un’ondata di reazioni contrastanti nel mondo del tennis. Molti giocatori, tra cui Denis Shapovalov e Nick Kyrgios, hanno espresso perplessità sul fatto che Sinner abbia potuto continuare a competere dopo essere risultato positivo. Nick ha scritto: “Ridicolo – che sia stato accidentale o pianificato. Vieni trovato positivo due volte a una sostanza (steroide) vietata… dovresti essere squalificato per 2 anni. La tua prestazione è stata potenziata. Crema da massaggio… Sì, certo”. Shapovalov. invece, ha twittato: “Non posso immaginare cosa provino ora tutti gli altri giocatori che sono stati sanzionati per sostanze contaminanti. Regole diverse per giocatori diversi”.

Ridiculous – whether it was accidental or planned. You get tested twice with a banned (steroid) substance… you should be gone for 2 years. Your performance was enhanced. Massage cream…. Yeah nice 🙄 https://t.co/13qR0F9nH2 — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) August 20, 2024

La vicenda solleva interrogativi sulla disparità di trattamento tra i giocatori. Il caso di Simona Halep, sospesa per lungo tempo per una situazione simile, viene citato come esempio di un approccio più severo. Lucas Pouille ha commentato sarcasticamente: “Forse dovrebbero smettere di prenderci per idioti, no?”

Il silenzio di molti nel circuito viene interpretato come un tentativo di proteggere l’immagine di una delle stelle più brillanti del tennis. Tuttavia, questa gestione della situazione rischia di danneggiare la reputazione di Sinner, che dovrà lavorare duramente per riconquistare la fiducia dei suoi colleghi e del pubblico.

La vicenda solleva questioni cruciali sull’equità e la trasparenza nel sistema antidoping del tennis. È stato protetto in virtù del suo status di numero 1? Come si concilia questa decisione con casi precedenti simili?

Nei prossimi giorni, ci si aspetta che emergano ulteriori reazioni e dettagli. Una cosa è certa: questa vicenda lascia più domande che risposte e potrebbe avere ripercussioni significative sulla percezione dell’integrità del tennis professionistico.





Francesco Paolo Villarico