Sinner scagionato ma perderà punti e premio di Indian Wells: il paradosso antidoping

Jannik Sinner è stato esonerato da ogni responsabilità per i due test antidoping positivi effettuati nel mese di marzo, durante il torneo di Indian Wells. Nonostante ciò, le norme sono rigorose e in casi come questo, anche quando viene dimostrata l’innocenza, si perdono i punti e il denaro guadagnati nel torneo in cui si è verificata la positività al doping. Pertanto, l’italiano vedrà svanire i 400 punti del ranking e i 320.000$ corrispondenti al suo piazzamento di semifinalista nell’evento californiano.





Marco Rossi