Sabalenka regina di Cincinnati: trionfo e ritorno al numero 2 del mondo (sintesi video della Finale)

Aryna Sabalenka ha conquistato il suo primo WTA 1000 del 2024, trionfando sulla superficie che più predilige nel torneo di Cincinnati. La tennista bielorussa ha sconfitto in finale Jessica Pegula, imponendosi per 6-3 7-5 in una prestazione che ha confermato il suo status di top player.

Fin dai primi scambi, Sabalenka ha imposto il suo gioco aggressivo, caratteristica che la contraddistingue nel circuito. Nonostante un inizio a ritmi contenuti, la bielorussa ha rapidamente preso il controllo del match, lasciando Pegula in costante difficoltà. Il primo set si è risolto con un break decisivo a favore di Sabalenka nel quarto gioco, che ha mostrato una solidità impressionante al servizio, concedendo soli quattro punti nei suoi turni di battuta.

Nel secondo parziale, lo scenario non è cambiato. Sabalenka ha continuato a dominare, mettendo in mostra un tennis di altissimo livello. Pegula ha tentato una timida reazione sul 5-4, quando la bielorussa, avanti per 5 a 3, serviva per il match, riuscendo momentaneamente a pareggiare i conti. Tuttavia, questo sussulto non è bastato a cambiare le sorti dell’incontro. Sabalenka ha immediatamente ripreso il controllo brekkando l’americana sul 5 pari e chiudendo la partita al game successivo e aggiudicandosi il titolo per 7 a 5.

Questa vittoria rappresenta un momento significativo nella carriera di Sabalenka. Non solo si tratta del suo secondo titolo dell’anno dopo l’Australian Open, ma le garantisce anche il ritorno alla seconda posizione del ranking mondiale.

Per Pegula, nonostante la sconfitta, resta la soddisfazione di aver raggiunto la finale di un torneo così prestigioso. L’americana, tuttavia, non è riuscita a trovare le contromisure al gioco potente della sua avversaria.

WTA Cincinnati Aryna Sabalenka [3] Aryna Sabalenka [3] 0 6 7 0 Jessica Pegula [6] Jessica Pegula [6] 0 3 5 0 Vincitore: Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Jessica Pegula 0-15 15-15 40-15 4-2 → 4-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico