Combined Cincinnati: Il programma di Domenica 18 Agosto 2024. In prima serata in campo Jannik Sinner

Center Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Iga Swiatek vs [3] Aryna Sabalenka

2. J. Pegula vs A. Pavlyuchenkova or P. Badosa (non prima ore: 19:00)

3. [1] Jannik Sinner vs [3] Alexander Zverev OR [12] Ben Shelton (non prima ore: 21:00)

4. [5] Hubert Hurkacz OR Frances Tiafoe vs Jack Draper OR [15] Holger Rune (non prima ore: 00:00)

5. L. Fernandez / Y. Putintseva or L. Noskova / D. Shnaider vs A. Muhammad / E. Routliffe or H. Dart / E. Perez

P&G Grandstand – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs [WC] Mackenzie McDonald / Alex Michelsen

2. [4] Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Ivan Dodig / Jamie Murray