US Open da record: 75 milioni di dollari di prize money, il più ricco di sempre

US Open 2024 sarà lo Slam più ricco di sempre. La USTA ha annunciato ieri sera che il torneo della Grande Mela avrà un prize money complessivo di ben 75 milioni di dollari, un più 15% rispetto allo scorso anno, che eleva il torneo ad evento con il montepremi maggiore nella storia. Ogni singolo turno vedrà un ritocco al rialzo dell’assegno per i giocatori. I campioni in singolare (maschile e femminile, a New York da 50 anni ci sono gli stessi premi per i due tabelloni) vedranno un aumento del 20% da 3 milioni di dollari e 3,6 milioni, mentre gli sconfitti al primo turno intascheranno la cospicua cifra di 100.000 dollari, con un aumento significativo, +23% rispetto a 12 mesi fa.

La USTA sottolinea gli sforzi economici per ridistribuire in modo equo i compensi, pensando soprattutto ai tennisti che perdono nelle fasi iniziali del torneo. Negli ultimi cinque anni infatti il montepremi del primo turno del tabellone principale è aumentato del 72% (era 58.000 $ nel 2019). Il montepremi per gli sconfitti delle qualificazioni al turno finale è aumentato del 63% (era 32.000 $ nel 2019), toccando cifra 52.000 $, ossia il 16% in più rispetto al 2023.

Incrementi anche per il doppio: più 9% rispetto al 2023, e +18% per il doppio misto.

Questa la lista completa degli assegni per i giocatori a US Open 2024:

Singolare

Vincitore: $3,600,000

Finalista: $1,800,000

Semifinalisti: $1,000,000

Quarti di finale: $530,000

Ottavi di finale: $325,000

Terzo turno: $215,000

Secondo turno: $140,000

Primo turno: $100,000

Doppio (premio per la coppia)

Vincitore: $750,000

Finalista: $375,000

Semifinalisti: $190,000

Quarti di finale: $110,000

Ottavi di finale: $63,000

Round of 32: $40,000

Round of 64: $25,000

Qualificazioni in singolare:

Terzo turno: $52,000

Secondo turno: $38,000

Primo turno: $25,000

Doppio misto (per coppia)

Vincitori: $200,000

Finalisti: $100,000

Semifinalisti: $50,000

Quarti di finale: $27,500

Secondo turno: $16,500

Primo turno: $10,000

Mario Cecchi