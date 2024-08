Sinner e Draper vincono ancora nel doppio a Montreal: Shelton e Bublik ko (con il programma di oggi. In campo Sinner in singolare e altri tre azzurri – Video)

Jannik Sinner e Jack Draper hanno offerto una prestazione di altissimo livello negli ottavi di finale del torneo di doppio del torneo Masters 1000 di Montreal. La coppia italo-britannica ha superato con autorità il duo composto dall’americano Ben Shelton e dal kazako Alexander Bublik, imponendosi con il punteggio di 7-6 (2) 6-1.

Il match ha visto un primo set combattuto, in cui Sinner e Draper hanno dovuto disinnescare tre palle break nei primi quattro game, facendo affidamento su un servizio efficace. Superato il momento di difficoltà, la coppia ha iniziato a macinare gioco, portando il set al tie-break. Qui, è emerso il talento di Sinner: con risposte anticipate magistrali, inclusa una bloccata di rovescio a una mano, l’altoatesino ha guidato il duo alla conquista del set per 7-2.

Nel secondo parziale, Sinner e Draper hanno letteralmente dominato. L’italiano, attuale numero 1 del mondo in singolare, ha continuato a deliziare il pubblico con colpi d’alta scuola, specialmente in risposta. Una sua risposta d’incontro di rovescio ha lasciato Bublik così sorpreso da rivolgersi al pubblico allargando le braccia in un gesto di simpatica rassegnazione. Draper, dal canto suo, ha offerto una prestazione solida, distinguendosi soprattutto nella copertura della rete. Il set si è chiuso rapidamente sul 6-1 per la coppia italo-britannica.

Questa vittoria proietta Sinner e Draper ai quarti di finale del torneo di doppio. Ora attendono di conoscere i loro prossimi avversari, che usciranno dalla sfida tra i polacchi Nys/Zielinski e la coppia testa di serie numero 2 del torneo, Bopanna/Ebden.

Court Central – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Daniil Medvedev vs Alejandro Davidovich Fokina

2. Jordan Thompson vs [2] Alexander Zverev (non prima ore: 18:30)

3. [1] Jannik Sinner vs [Q] Borna Coric

4. [Q] Thanasi Kokkinakis vs [4] Hubert Hurkacz (non prima ore: 01:00)

5. Sebastian Korda vs [9] Taylor Fritz

Court Rogers – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [PR] Kei Nishikori vs [8] Stefanos Tsitsipas

2. Tomas Martin Etcheverry vs [5] Andrey Rublev

3. [6] Casper Ruud vs [LL] James Duckworth

4. Flavio Cobolli vs [Q] Arthur Rinderknech (non prima ore: 01:00)

Court 5 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Tommy Paul vs [Q] Brandon Nakashima

2. [7] Grigor Dimitrov vs [Q] Rinky Hijikata

3. [13] Holger Rune vs [PR] Pablo Carreno Busta

4. Alexei Popyrin vs [11] Ben Shelton

Court 9 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [12] Ugo Humbert vs Nuno Borges

2. Matteo Arnaldi vs [16] Karen Khachanov

3. Lorenzo Sonego vs [15] Alejandro Tabilo

4. [14] Hugo Nys / Jan Zielinski vs [2] Rohan Bopanna / Matthew Ebden

5. [10] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Miomir Kecmanovic / Casper Ruud

Court 6 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [15] Lloyd Glasspool / Nikola Mektic vs [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury

2. [4] Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs [9] Neal Skupski / Michael Venus

3. [6] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin vs Daniil Medvedev / Roman Safiullin

4. [12] Max Purcell / Jordan Thompson vs [5] Simone Bolelli / Andrea Vavassori

5. [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Tomas Martin Etcheverry / Alejandro Tabilo





Marco Rossi