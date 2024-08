Ferrero: “Alcaraz non ha saputo gestire le emozioni”

Juan Carlos Ferrero, coach di Carlos Alcaraz, applaude la straordinaria prestazione e vittoria di Novak Djokovic nella finale Olimpica a Parigi 2024, riconoscendo che dal punto di vista mentale il campione serbo è stato assai più duro e consistente del suo giovane assistito. Parlato alla stampa nazionale, il coach del murciano così ha parlato: “Lo sport è così, ci sono sconfitte dolorose, ma sono quelle che fanno crescere di più i giocatori. Novak ha giocato in modo incredibile, commettendo pochi errori, alzando il livello nei momenti importanti. Penso che Carlos Alcaraz non abbia saputo gestire le emozioni così bene come nelle finali dello Slam da lui vinte, ma si impara da tutto“.

Alcaraz aveva mostrato in diretta tv tutta la frustrazione e dolore per la sconfitta patita da Djokovic, nel corso dell’intervista con Alex Corretja, del quale riportiamo la clip video.

Las lágrimas de toda España ❤️‍ @carlosalcaraz se rompe con @alexcorretja74 tras perder la final olímpica. Cabeza alta, chaval, porque eres el campeón de un país entero.#Paris2024 | #tennis pic.twitter.com/E0RpqsjQ7K — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 4, 2024

“Carlos ha dato tutto quello che aveva, è stata una esibizione non solo tennistica” dice Corretja. “È complicato”, afferma Alcaraz, “abbiamo lottato quasi tre ore in una partita di due tiebreak, Lui nei tiebreak ha dato qualcosa più di me, si è meritato questo successo, mi duole aver perso questa partita ma ne esco a testa molto alta”.

Mario Cecchi