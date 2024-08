Parigi 2024: fantastiche Errani – Paolini! Dominano la coppia ceca, si giocano l’Oro olimpico

Una partita perfetta. Jasmine Paolini e Sara Errani superano in due set (6-3 6-2) le ceche Karolina Muchova e Linda Noskova e si qualificano per la finale dei Giochi Olimpici di Parigi 2023.

In un Suzanne Lenglen vestito di azzurro per l’occasione, colori del CIO, e con tribune piene con circa diecimila spettatori a sfidare il caldo parigino, le azzurre hanno dominato entrambi i set, con un break nella prima frazione e con un doppio break nella seconda. Poi due palle break da difendere sul servizio della Errani e poi match-point con Sara che serve da sotto e Jasmine che chiude che costringe all’errore la Muchova. Finisce con l’abbraccio ed il pianto liberatorio di Sara, che oltre aver vinto tutti e quattro i tornei dello Slam in doppio può giocare per l’unico traguardo che le mancava. La medaglia d’roro olimpica. Dopo 100 anni esatti da De Morpurgo la prima ed unica medaglia (di bronzo) italiana nel tennis (Paolo Canè arrivo anche lui al bronzo a Los Angeles nel 1984,ma allora il tennis figurava come sport dimostrativo) Parigi 1924, l’Italia è di nuovo in corsa per il metallo più pregiato. Cento anni di attesa e domenica sfida per la medaglia d’roro. Avversari ancora da definire o la Spagna o la Russia che però gioca sotto bandiera neutrale. Poco da dire sulla partita.

Nel primo set decisiva Sara Errani impossibile da superare a rete. In formazione con Paolini a destra e Sara a sinistra il doppio azzurro si è rivelato di un altro livello rispetto alla coppia ceca. Nella seconda frazione dominio assoluto.

Una semifinale non è mai un incontro facile. Figuriamoci una semifinale olimpica dove si gioca oltre che per se stessi, per il proprio paese. Le avversarie nonostante non fossero delle doppiste vantavano dei curriculum di rispetto. Trenta del mondo la Muchova e finalista due anni fa proprio al Roland Garros dove prese un set alla Swiatek e chi conosce il tennis sa come su terra sia un’impresa che non riesce a tutti. Linda Noskova, classe 2004 e 27 del ranking quest’anno è arrivata ai quarti di finale agli Open di Australia, battendo anche lei la numero uno del mondo Iga Swiatek.

Il doppio però non è tirare forte da fondo campo come è abitudine del tennis femminile. Prima di tutto il doppio è coordinazione, copertura della rete, risposta al servizio e soprattutto alchimia con il proprio compagno. Ed a Sara e Jasmine il feeling non manca proprio.

Vincitrici degli ultimi Internazionali d’Italia e finaliste al Roland Garros, hanno trovato un equilibrio con Jasmine che spinge da fondo e Sara a rete a chiudere il punto. Unico dettaglio tecnico da migliorare la posizione sul servizio specialmente di Sara che vede tutte due le azzurre a fondo campo. Un dettaglio, ma visti i risultati, hanno ragione loro. Forza Jasmi, Forza Sara domenica tutta l’Italia sarà con voi.

Karolina Muchova / Linda Noskova vs Sara Errani / Jasmine Paolini



WTA Paris Olympics Karolina Muchova / Linda Noskova Karolina Muchova / Linda Noskova 3 2 0 Sara Errani / Jasmine Paolini [3] Sara Errani / Jasmine Paolini [3] 6 6 0 Vincitore: Errani / Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Karolina Muchova / Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Karolina Muchova / Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Karolina Muchova / Linda Noskova 0-15 15-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Karolina Muchova / Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Karolina Muchova / Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Karolina Muchova / Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Karolina Muchova / Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-0 30-15 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Karolina Muchova / Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1





Enrico Milani