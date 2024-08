L’addio di Sir Andy Murray: si chiude un’era del tennis “olimpico” (Video)

Ora sì, dopo due vittorie miracolose, la carriera professionale di Sir Andy Murray è giunta al termine. In coppia con Dan Evans, il duo britannico non è riuscito questa volta ad avanzare contro Taylor Fritz e Tommy Paul, che hanno imposto il loro ritmo da singolaristi per tutta la partita (6-2, 6-4). Un addio atteso e allo stesso tempo amaro, poiché sono rimasti a una sola vittoria dalla lotta per una medaglia, anche se questo non era un obiettivo al loro arrivo ai Giochi Olimpici. Dopo 20 stagioni ai vertici dello sport, il tennista di Dunblane appende la racchetta al chiodo lasciando un ricordo indelebile. Si spera che gli venga reso l’omaggio che merita, se mai si potrà essere all’altezza.

MURRAY SI RITIRA! ANDY IN LACRIME DICE ADDIO AL TENNIS PER SEMPRE: IL VIDEO DEL SUO SALUTO AL PUBBLICO DOPO IL KO



Non c’era una sola persona sul campo Suzanne Lenglen che non fosse commossa, alcuni persino con le lacrime agli occhi. Persino Dan Evans, il suo partner di doppio, ha dovuto spingerlo in campo per salutare tutto il pubblico dopo la sconfitta nei quarti di finale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Era l’addio di Andy Murray, in uno stadio e in un tabellone che non gli rendono giustizia, ma queste cose non si scelgono. Se ne va l’unico tennista nella storia capace di riconfermare un oro olimpico, tra molti altri successi. Uno di quei video che ti toccano l’anima ma così necessari per fare pace con la carriera del britannico.