Djokovic critica le regole di sostituzione alle Olimpiadi “poteva esserci Berrettini al posto di Sinner”, il CIO risponde

Novak Djokovic ha sollevato critiche riguardo alle regole di sostituzione nel torneo di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024, esprimendo la sua speranza che vengano modificate in futuro.

Il campione serbo ha commentato la situazione dopo aver giocato un match in cui un giocatore australiano Ebden, visibilmente in difficoltà, ha vinto un solo game, offrendo ironicamente la sua racchetta al pubblico e festeggiando esageratamente il punto conquistato.

“Non capisco davvero le regole, non sono logiche per me,” ha dichiarato Djokovic. “Non penso che sia una buona immagine per lo sport.” Il tennista ha sottolineato come ci fossero molti giocatori di singolare disponibili che avrebbero potuto essere chiamati come sostituti. Ha citato l’esempio di Matteo Berrettini, che avrebbe potuto prendere il posto di Jannik Sinner se le regole lo avessero permesso.

Djokovic ha espresso la speranza che la Federazione Internazionale di Tennis (ITF) e gli organizzatori delle Olimpiadi prendano in considerazione la modifica di questa regola.

In risposta alle critiche di Djokovic, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha spiegato che la logistica è la ragione principale dietro questa regola. Il CIO è restio ad aggiungere nuovi atleti in prossimità dei Giochi. Tuttavia, hanno sottolineato che il tennis ha una scadenza più tardiva per i cambi di atleti rispetto a molti altri sport olimpici.

La discussione solleva questioni importanti sulla flessibilità delle regole olimpiche e sull’equilibrio tra logistica organizzativa e qualità della competizione sportiva.





Francesco Paolo Villarico