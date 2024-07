Challenger San Marino: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

Challenger San Marino – Tabellone Principale – terra

(WC) (1) Fabio Fognini vs Qualifier / Special Exempt

Samuel Vincent Ruggeri vs Qualifier / Special Exempt

Vilius Gaubas vs Kyrian Jacquet

(WC) Andrea Picchione vs (5) Matteo Gigante

(3) Alexandre Muller vs Qualifier / Special Exempt

Qualifier / Special Exempt vs Giovanni Fonio

Andrea Collarini vs (WC) Marco Cecchinato

Gonzalo Bueno vs (8) Juan Manuel Cerundolo

(6) Gustavo Heide vs Filip Misolic

Enrico Dalla Valle vs Nerman Fatic

Chun-Hsin Tseng vs Francesco Maestrelli

Qualifier / Special Exempt vs (4) Albert Ramos-Vinolas

(7) Andrea Pellegrino vs Qualifier / Special Exempt

Benoit Paire vs Qualifier / Special Exempt

Nick Hardt vs Maxime Janvier

(SE) Federico Arnaboldi vs (2) Francisco Comesana

Challenger San Marino – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Remy Bertola vs (WC) Manuel Mazza

Diego Augusto Barreto Sanchez vs (10) Matthew Dellavedova

(2) Pedro Sakamoto vs (WC) Emanuele De Sanctis

(WC) Daniele Minighini vs Player Competing

(3) Alexander Weis vs Kirill Kivattsev

(Alt) Niccolo Catini vs (12) Marcello Serafini

(4) Joao Lucas Reis Da Silva vs Andrea Guerrieri

Gabriele Piraino vs (7) Gonzalo Villanueva

(5) Carlos Lopez Montagud vs Joao Eduardo Schiessl

Dali Blanch vs (8) Daniel Dutra da Silva

(6) Mateus Alves vs (WC) Alberto Bronzetti

Federico Iannaccone vs (9) Alessandro Giannessi

Court 3 – ore 10:30

Dali Blanch vs Daniel Dutra da Silva

Federico Iannaccone vs Alessandro Giannessi

Gabriele Piraino vs Gonzalo Villanueva

Pedro Sakamoto vs Emanuele De Sanctis

Court 2 De Luigi – ore 10:30

Diego Augusto Barreto Sanchez vs Matthew Dellavedova

Carlos Lopez Montagud vs Joao Eduardo Schiessl

Joao Lucas Reis Da Silva vs Andrea Guerrieri

Niccolo Catini vs Marcello Serafini