Rune rinuncia alle olimpiadi per infortunio

Dopo Sinner, i giochi di Parigi 2024 perdono un altro atteso protagonista. Holger Rune ha annunciato poco fa via social la decisione di rinunciare ai giochi olimpici per un infortunio al polso.

“Mi dispiace davvero di non poter giocare alle Olimpiadi. È qualcosa a cui non vedevo l’ora di partecipare” scrive Rune. “Ho giocato con dolori al polso sia durante la stagione su terra che su erba, quindi devo prendere sul serio le raccomandazioni mediche. Seguirò le Olimpiadi da casa e tiferò per tutti gli atleti danesi e spero e credo che potremo portare a casa tante medaglie da Parigi. Forza Danimarca!”

— Holger Rune (@holgerrune2003) July 24, 2024